Грибы не по календарю. Гид по поздней «тихой охоте» в Подмосковье
Миколог Комиссаров обозначил окончание грибного сезона — 2026 в Подмосковье
Вторая половина осени — время, когда грибной сезон не заканчивается, а меняется: на смену летним видам приходят поздние. В подмосковных лесах еще можно найти лисички, рядовки, опята и даже редкие ежовики — главное знать, где искать и как не перепутать съедобное с опасным. Нюансы «тихой охоты» в конце октября и ноябре — в материале 360.ru.
Какие грибы растут во второй половине осени в Подмосковье
Во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области будет значительно падать. Но все же еще можно сходить в лес и собрать что-нибудь съедобное, рассказал 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров.
«В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил он.
В Подмосковье также можно встретить запоздавшие крыловидные ежовики и поздние болетовые грибы — родственники белых.
Опята попадаются даже в городских парках или дворовых зонах в Москве. Что до осенних вешенок и лисичек, то они растут в крупных лесопарковых зонах и лесах области.
«Чем дальше от центра растет гриб, тем лучше, потому что будет меньше вредного воздействия различных предприятий, автомобилей и человека на окружающую природу», — пояснил миколог.
Интересно
По направлениям Подмосковья грибники чаще всего отмечают:
- Савеловское (станции Икша, Морозки, Турист) — подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки, моховики;
- Ярославское (Зеленоградская, Калистово, Семхоз, Абрамцево) — опята, вешенки, лесные шампиньоны, моховики, белые;
- Киевское (Алабино, Селятино, Рассудово, Бекасово) — боровики, летние опята, волнушки, вешенки;
- Казанское (Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы, Егорьевск) — белые, синеножки, осенние опята;
- Ленинградское (Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское) — белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.
Где в Подмосковье искать лисички и как отличить от ложных
Сезон обыкновенных лисичек в регионе прошел — так поздно их уже нигде не найти, слишком холодно. Однако трубчатые все же можно встретить.
«Они мельче и не имеют такой ярко-оранжевой окраски. Шляпка у них бурая, я бы даже сказал, цвета коричневого гуталина. Ножка желтоватая, иногда ярко-желтого цвета. Под шляпкой цвет плодового тела серый или белый. Причем можно заметить четкую границу: под шляпкой серый цвет, а ножка ярко-желтая», — описал гриб Комиссаров.
Как и обыкновенные лисички, ложных сейчас в регионе почти нет. Однако их все же стоит отличать от трубчатых.
Ложные лисички рыжие, у них частые и мелкие пластины. Шляпка правильной воронковидной формы, в отличие от трубчатых, у которых она часто сборится, курчавится, почти не имеет пластин.
Где собирать рядовки и опята в Московской области
Если рядовки и опята можно отыскать в городских парках, то рядовки — на более или менее открытых пространствах: лугах, опушках парковых зон.
В настоящее время встречаются фиолетовые или лиловоногие рядовки — последние в народе часто называют синеножками.
«Опята тоже растут в городских парках, на дворовых территориях и лесах. Главное, чтобы для них было достаточно упавших деревьев, но не сухостоя, а просто умерших, но все же стоячих», — объяснил миколог.
Ежовики легко найти в лесопарковых зонах, например, в Битцевском и Тушинском лесопарках их довольно много.
«Главное, чтобы был более-менее цельный, непотревоженный лес», — уточнил Комиссаров.
Другие редкие грибы в Подмосковье так поздно уже не найти, констатировал миколог.
Когда в 2026 году закончится грибной сезон в Подмосковье
Собеседник 360.ru рекомендовал любителям тихой охоты ориентироваться на температуру: если она держится выше нуля и идут умеренные дожди, то грибной сезон продолжается. Когда столбики термометров начнут фиксировать заморозки, тогда грибное время подойдет к концу.
Что делать с поздними грибами
Поздние грибы плотнее летних и лучше переносят хранение, но требуют быстрой обработки. Опята и рядовки нужно сразу перебрать, промыть и отварить — в свежем виде они лежат не дольше суток. Вешенки и ежовики тоже долго не хранятся, их стоит приготовить в день сбора.
Трубчатые лисички подойдут для жарки, маринования и сушки. Замораживать поздние грибы можно, но только после термической обработки — сырыми они теряют вкус и структуру.