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    Грибы не по календарю. Гид по поздней «тихой охоте» в Подмосковье

    Миколог Комиссаров обозначил окончание грибного сезона — 2026 в Подмосковье

    Осень в Подмосковье
    Фото: Осень в Подмосковье/Медиасток.рф

    Вторая половина осени — время, когда грибной сезон не заканчивается, а меняется: на смену летним видам приходят поздние. В подмосковных лесах еще можно найти лисички, рядовки, опята и даже редкие ежовики — главное знать, где искать и как не перепутать съедобное с опасным. Нюансы «тихой охоты» в конце октября и ноябре — в материале 360.ru.

    Какие грибы растут во второй половине осени в Подмосковье

    Во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области будет значительно падать. Но все же еще можно сходить в лес и собрать что-нибудь съедобное, рассказал 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров.

    «В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил он.

    В Подмосковье также можно встретить запоздавшие крыловидные ежовики и поздние болетовые грибы — родственники белых.

    Опята попадаются даже в городских парках или дворовых зонах в Москве. Что до осенних вешенок и лисичек, то они растут в крупных лесопарковых зонах и лесах области.

    «Чем дальше от центра растет гриб, тем лучше, потому что будет меньше вредного воздействия различных предприятий, автомобилей и человека на окружающую природу», — пояснил миколог.

    Осенние опята
    Фото: Осенние опята/РИА «Новости»

    Интересно

    По направлениям Подмосковья грибники чаще всего отмечают:

    Где в Подмосковье искать лисички и как отличить от ложных

    Сезон обыкновенных лисичек в регионе прошел — так поздно их уже нигде не найти, слишком холодно. Однако трубчатые все же можно встретить.

    «Они мельче и не имеют такой ярко-оранжевой окраски. Шляпка у них бурая, я бы даже сказал, цвета коричневого гуталина. Ножка желтоватая, иногда ярко-желтого цвета. Под шляпкой цвет плодового тела серый или белый. Причем можно заметить четкую границу: под шляпкой серый цвет, а ножка ярко-желтая», — описал гриб Комиссаров.

    Фото: РИА «Новости»

    Как и обыкновенные лисички, ложных сейчас в регионе почти нет. Однако их все же стоит отличать от трубчатых.

    Ложные лисички рыжие, у них частые и мелкие пластины. Шляпка правильной воронковидной формы, в отличие от трубчатых, у которых она часто сборится, курчавится, почти не имеет пластин.

    Где собирать рядовки и опята в Московской области

    Если рядовки и опята можно отыскать в городских парках, то рядовки — на более или менее открытых пространствах: лугах, опушках парковых зон.

    В настоящее время встречаются фиолетовые или лиловоногие рядовки — последние в народе часто называют синеножками.

    «Опята тоже растут в городских парках, на дворовых территориях и лесах. Главное, чтобы для них было достаточно упавших деревьев, но не сухостоя, а просто умерших, но все же стоячих», — объяснил миколог.

    Фото: РИА «Новости»

    Ежовики легко найти в лесопарковых зонах, например, в Битцевском и Тушинском лесопарках их довольно много.

    «Главное, чтобы был более-менее цельный, непотревоженный лес», — уточнил Комиссаров.

    Другие редкие грибы в Подмосковье так поздно уже не найти, констатировал миколог.

    Когда в 2026 году закончится грибной сезон в Подмосковье

    Собеседник 360.ru рекомендовал любителям тихой охоты ориентироваться на температуру: если она держится выше нуля и идут умеренные дожди, то грибной сезон продолжается. Когда столбики термометров начнут фиксировать заморозки, тогда грибное время подойдет к концу.

    Что делать с поздними грибами

    Поздние грибы плотнее летних и лучше переносят хранение, но требуют быстрой обработки. Опята и рядовки нужно сразу перебрать, промыть и отварить — в свежем виде они лежат не дольше суток. Вешенки и ежовики тоже долго не хранятся, их стоит приготовить в день сбора.

    Трубчатые лисички подойдут для жарки, маринования и сушки. Замораживать поздние грибы можно, но только после термической обработки — сырыми они теряют вкус и структуру.