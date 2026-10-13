Сегодня 13:42 Грибы не по календарю. Гид по поздней «тихой охоте» в Подмосковье Миколог Комиссаров обозначил окончание грибного сезона — 2026 в Подмосковье Фото: Осень в Подмосковье / Медиасток.рф Эксклюзив

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Вторая половина осени — время, когда грибной сезон не заканчивается, а меняется: на смену летним видам приходят поздние. В подмосковных лесах еще можно найти лисички, рядовки, опята и даже редкие ежовики — главное знать, где искать и как не перепутать съедобное с опасным. Нюансы «тихой охоты» в конце октября и ноябре — в материале 360.ru.

Какие грибы растут во второй половине осени в Подмосковье Во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области будет значительно падать. Но все же еще можно сходить в лес и собрать что-нибудь съедобное, рассказал 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров. «В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил он. В Подмосковье также можно встретить запоздавшие крыловидные ежовики и поздние болетовые грибы — родственники белых. Опята попадаются даже в городских парках или дворовых зонах в Москве. Что до осенних вешенок и лисичек, то они растут в крупных лесопарковых зонах и лесах области.

«Чем дальше от центра растет гриб, тем лучше, потому что будет меньше вредного воздействия различных предприятий, автомобилей и человека на окружающую природу», — пояснил миколог.

Фото: Осенние опята / РИА «Новости»

Интересно По направлениям Подмосковья грибники чаще всего отмечают: Савеловское (станции Икша, Морозки, Турист) — подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки, моховики;

Ярославское (Зеленоградская, Калистово, Семхоз, Абрамцево) — опята, вешенки, лесные шампиньоны, моховики, белые;

Киевское (Алабино, Селятино, Рассудово, Бекасово) — боровики, летние опята, волнушки, вешенки;

Казанское (Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы, Егорьевск) — белые, синеножки, осенние опята;

Ленинградское (Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское) — белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Где в Подмосковье искать лисички и как отличить от ложных Сезон обыкновенных лисичек в регионе прошел — так поздно их уже нигде не найти, слишком холодно. Однако трубчатые все же можно встретить. «Они мельче и не имеют такой ярко-оранжевой окраски. Шляпка у них бурая, я бы даже сказал, цвета коричневого гуталина. Ножка желтоватая, иногда ярко-желтого цвета. Под шляпкой цвет плодового тела серый или белый. Причем можно заметить четкую границу: под шляпкой серый цвет, а ножка ярко-желтая», — описал гриб Комиссаров.

Фото: РИА «Новости»

Как и обыкновенные лисички, ложных сейчас в регионе почти нет. Однако их все же стоит отличать от трубчатых. Ложные лисички рыжие, у них частые и мелкие пластины. Шляпка правильной воронковидной формы, в отличие от трубчатых, у которых она часто сборится, курчавится, почти не имеет пластин. Где собирать рядовки и опята в Московской области Если рядовки и опята можно отыскать в городских парках, то рядовки — на более или менее открытых пространствах: лугах, опушках парковых зон. В настоящее время встречаются фиолетовые или лиловоногие рядовки — последние в народе часто называют синеножками. «Опята тоже растут в городских парках, на дворовых территориях и лесах. Главное, чтобы для них было достаточно упавших деревьев, но не сухостоя, а просто умерших, но все же стоячих», — объяснил миколог.

Фото: РИА «Новости»