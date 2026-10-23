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    Пластиковые бутылки помогут устроить вертикальный огород на балконе

    На маленьком балконе посадки можно разместить в несколько ярусов, освободив пол. Емкостями для зелени, ягод и компактных овощей послужат обычные пластиковые бутылки, сообщает inkazan.ru.

    Один из вариантов — собрать колонну из бутылок. В каждой вырезают посадочное отверстие, снизу делают отверстия для дренажа. Емкости закрепляют друг над другом на вертикальной опоре. Такую конструкцию удобно разместить в свободном углу у стены или ограждения.

    Другой способ — подвесить бутылки горизонтально в несколько рядов на прочных шнурах. Сверху делают большое отверстие для грунта и растения, снизу — дренажные. Можно также закрепить емкости на прочной основе, создав зеленую стену.

    Крепления должны выдерживать вес влажного грунта с запасом. Перед монтажом нужно оценить прочность опоры и общую нагрузку на балкон. Важно предусмотреть отвод воды, чтобы она не попадала на соседей, мебель и пол.

    Для небольших емкостей подходят салат, укроп, петрушка, базилик, мята, некоторые сорта клубники и земляники, компактный острый перец. Карликовым томатам нужен достаточный объем грунта. Для декора можно высадить петунии и настурции. При выборе растений следует учитывать их взрослые размеры и потребности корней.

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