20 октября 2026 22:21 Пикми-капуста и бургерные огурцы. Почему зумеры взялись за бабушкины закрутки Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Банки с соленьями вошли в моду у молодежи. Однако зумеры начали не просто консервировать, а переизобретать привычные домашние закрутки, устроив им настоящий ребрендинг. Огурцы стали бургеншонами, капуста — пикми. Что стоит за этим трендом — возвращение к корням, игра в традиции или попытка справиться с тревогой, — разбирался 360.ru.

Что консервируют зумеры Зумерский тренд на соленья завирусился в соцсетях. Самой популярной закуской стали бургеншоны — пикули по-домашнему, то есть огуречные колечки, которые потом отправляются в бургеры. Рецепт простой: огурец шинкуют кольцами вместе с луком, присаливают, а сверху заливают горячим маринадом, куда добавляют сахар, уксус, перец, куркуму и горчицу. Дальше — банки, крышки и укутать одеялом, чтобы остывало медленно. Второй по популярности стала розовая капуста, которую молодежь окрестила «пикми». Это знакомый многим с детства рецепт с добавлением свеклы, только теперь в компанию к белокочанной идет еще и цветная. Разлетаются и ролики с чесноком, вымоченным в меде. Этот тренд пришел из зарубежных соцсетей, но российские интернет-пользователи обыграли его по-своему: некоторые едят абсолютно сырой чеснок, просто обмакивая его в мед.

Фото: РИА «Новости»

Через игру к истокам По словам интегративного психолога Виктории Чугуновой, в основе зумерского тренда и возвращение к корням, и игра одновременно. Одно не исключает другое, а, наоборот, помогает. «Очень часто игра — это способ, которым молодое поколение подходит к традициям. Повторить бабушкин рецепт один в один — значит стать как бабушка, а это скучно. Мы все не хотим быть как бабушка, это немного пугает. А если переименовать, приукрасить, добавить свое — покрасить капусту в розовый, добавить мед, — рецепт становится своим. Мы его присваиваем», — пояснила собеседница 360.ru. Специалист отметила, что психологически это нормальный путь: сначала дистанция через иронию, потом — связь.

К корням возвращаются через игру, через исследование. Раньше было «надо так делать», а сейчас — «могу сделать иначе, могу попробовать внести что-то свое, эту изюминку». Виктория Чугунова

Банка как способ ощутить контроль Еще одной причиной растущей популярности тренда психолог обозначила в буквальном смысле осязаемый результат: банку можно потрогать, что несет в себе особый смысл для поколения, проводящего много времени в виртуальном мире.

Фото: РИА «Новости»

«Большая часть жизни молодых людей сейчас проходит в экране. В основном все и всегда с телефонами. Мы смотрим на жизнь других через интернет, учимся онлайн и даже работаем так. И часто результат остается невидимым: лайк, отправленное сообщение, закрытая задача. А банка огурцов стоит на полочке. Ее можно потрогать, зимой открыть, кого-то угостить, сказать: „Это я сделал“. И это ощущение, что я сделал своими руками, очень хорошо снижает тревогу», — указала Виктория. Кроме того, наличие запасов во все времена было одним из основных способов почувствовать контроль над жизнью. И зумеры тут не исключение.

Бабушки начинали консервировать из необходимости, а молодые могут это делать ради ощущения опорности.

Важнее огурчики или подача? По словам Чугуновой, молодежи интересна и упаковка, и содержание: для поколения, выросшего в среде, где почти любой опыт становится контентом, подача — часть самого продукта. «Я бы не противопоставляла одно другому. Для зумеров сама подача — часть приема пищи. Приготовил, снял, поделился. Розовая капуста — это еще и повод для разговора, и способ быть замеченными. Но если бы все держалось только на картинке, тренд прожил бы неделю. Потому что банку все равно надо стерилизовать, закатывать и потом ждать. Значит, сам процесс тоже важен», — подчеркнула эксперт. Картинка из соцсетей помогает начать, а потом человек втягивается и продолжает делать уже из интереса и ради конечного результата.

Фото: ChatGPT

Зачем придумывать новые названия Новые названия для привычных закруток — например, пикми-капуста — зумеры придумывают не только ради самовыражения или в качестве шутки. По мнению психолога, новое имя делает вещь своей. «Маринованная капуста — бабушкина, а пикми-капуста — наша, шуточная, понятная своим, как-то поприятней. И каждое поколение отделяется от предыдущего чаще всего через язык: мы в свое время тоже придумывали слова», — напомнила собеседница 360.ru. А ирония здесь работает как мягкая защита. Ведь, как правило, каждый человек может обнаружить в себе немного той самой «пикми» — желания быть не таким, как все, и получать внимание противоположного пола.

Желание нравиться есть у всех, а говорить о нем немного неловко. И подсмеяться над капустой проще, чем над собой. В этом «пикми» есть небольшая самоирония, которая работает как мягкая самозащита: вроде мы хотим внимания, но при этом делаем вид, что это все шутка.

Из повода для публикации в соцсети банка с соленьями превратилась в нечто большее для молодежи. Это способ и справиться с переживаниями, и заявить о себе. Пусть даже через капусту цвета фуксии.