Тимофей объединяет. Психолог объяснила общую радость от новостей о зажировке манула

Новости о зажировке манула Тимофея приятны, не напрягают психику и создают чувство общности. Так в беседе с 360.ru объяснила его популярность семейный психолог Радмила Стригунова.

Большинство новостей вызывают у людей тревогу, и на этом фоне известие о зажировке манула Тимофея ощущается как глоток свежего воздуха, отметила специалист. Симпатичный большеглазый зверь вызывает всеобщее умиление.

«Когда много людей одновременно умиляются чему-то одному, это создает чувство общности без особых обязательств. Мы вместе, но нас ничего не связывает, кроме хорошего чувства. Это очень редкий и ценный опыт», — считает Стригунова.

Она подчеркнула, что радость от новостей о Тимофее — не мелочь и не глупость. Это способ напомнить себе, что в нашем мире еще есть что-то милое, невинное, не создающее угрозы.

Кроме того, у большинства людей действуют внутренние установки — не расслабляться, не поправляться. А здесь кто-то набирает вес и это подается как хорошая новость. И мозг считывает, что можно не быть голодным и подтянутым.

«Это некое скрытое разрешение, которое мы себе редко выдаем. Эта эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности. Когда человек устал, встревожен, истощен, ему физиологически нужны такие милые стимулы», — резюмировала психолог.