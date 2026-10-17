Садовод Олейник объяснила, как правильно побелить деревья в саду осенью

Перед наступлением холодного времени года сад следует подготовить — побелить, тем самым защитив от инфекций, грибков, трещин, инфекций и ожогов во время оттепелей. Как это правильно сделать, 360.ru рассказала председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник.

Сначала дерево нужно подготовить. В приствольное пространство стелют геоткань или полиэтилен, а далее ствол и скелетные ветви очищают от мха и лишайника на две трети. Затем весь мусор вместе с личинками и инфекциями выбрасывают.

«Иногда садоводы используют для этого металлические скребки. С этим я была бы поаккуратнее — лучше взять что-то более щадящее. Например, кисти с твердой щетиной. Или скребок, но деревянный», — пояснила Олейник.

Очищать кору лучше, когда она влажная. А вот наносить краску удобнее, когда она просохла — так побелка будет лучше и дольше держаться. Особенно глубокие раны обрабатывают садовым варом — специальным защитным составом.

После этого можно наносить побелку. Делают это кистью сверху вниз таким образом, чтобы состав стекал по стволу. Слой на дереве должен составлять два-три миллиметра.

Как правильно развести побелку для процедуры, читайте в материале 360.ru.