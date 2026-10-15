На Курильском озере заметили довольного медведя за «шведским столом» из рыбы

Пользователи Сети рассмотрели на Google Maps довольного медведя, который устроил рыбалку в Курильском озере. Видеозапись с кадрами опубликовал в соцсети Instagram* британский блогер Иэн Кэмерон.

Курильское озеро — крупнейшее в Евразии место нереста Тихоокеанского лосося. Комментаторы пошутили, что хищник оказался на настоящем шведском столе.

Охоту на рыбу устроили также сородичи медведя. На снимках видно, что звери так увлеклись ловлей нерки, что почти не замечают друг друга.

Ранее общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил, что в четырех регионах можно столкнуться с медведями-шатунами. Агрессивные хищники этой зимой могут появиться в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Иркутской области.

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