360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Пилот Пикассо» нарисовал в небе над Миссури картину Эдварда Мунка «Крик»

    Фото: РИА «Новости»

    Самолет Cessna под пилотированием американца Бенджамина Макдэниэла, прозванного «Пилот Пикассо», схематично нарисовал в небе над Миссури картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    «Пилот Пикассо» пролетел контур основных объектов на картине: кричащую фигуру, мост и два силуэта на заднем плане.

    Самолет Cessna R182 Skylane RG принадлежит Бенджамину Макдэниэлу. Пилот не в первый раз «рисует» в небе масштабные картины. Он создает их благодаря высокоточной траектории полета, которую фиксируют радары.

    Ранее «Пилот Пикассо» изобразил карту мира, «Мону Лизу», а также символику из популярных фильмов.

    В 2022 году пилот легкомоторного самолета Piper PA-28 Амаль Лархлид «нарисовала» в небе самый большой в мире портрет британской королевы Елизаветы II. Работа в небе заняла около двух часов.

    Читайте также

    «Никуда он от нас не денется»: Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

    Турецкий наркорейд добрался до Anex Tour. Что известно о задержании Нешета Кочкара

    Трамп рассказал, кто спас самолет Flydubai

    Девять российских туристов эвакуировали из зоны наводнения в Непале вертолетом

    Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС

    С россиянки сняли обвинения в авиадебоше после депортации из США

    Выбрал целью аэропорт Тель-Авива. Как пилот-радикал попал во Flydubai и сколько готовил теракт

    Гений в черный водолазке. О чем больше всего жалел Стив Джобс

    Bernard Gotfryd

    Посольство РФ назвало пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Стало известно, чем угостили Путина во время торжественного приема в Туркмении

    Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о последствиях возможной блокады Калининграда

    Sebastian Gollnow/dpa

    Россия призвала создать конвенцию против химического и биологического терроризма