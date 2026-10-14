«Пилот Пикассо» нарисовал в небе над Миссури картину Эдварда Мунка «Крик»

Самолет Cessna под пилотированием американца Бенджамина Макдэниэла, прозванного «Пилот Пикассо», схематично нарисовал в небе над Миссури картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

«Пилот Пикассо» пролетел контур основных объектов на картине: кричащую фигуру, мост и два силуэта на заднем плане.

Самолет Cessna R182 Skylane RG принадлежит Бенджамину Макдэниэлу. Пилот не в первый раз «рисует» в небе масштабные картины. Он создает их благодаря высокоточной траектории полета, которую фиксируют радары.

Ранее «Пилот Пикассо» изобразил карту мира, «Мону Лизу», а также символику из популярных фильмов.

В 2022 году пилот легкомоторного самолета Piper PA-28 Амаль Лархлид «нарисовала» в небе самый большой в мире портрет британской королевы Елизаветы II. Работа в небе заняла около двух часов.