С россиянки сняли обвинения в авиадебоше после депортации из США

Суд в США снял обвинения с россиянки после ее депортации

Суд снял все обвинения с россиянки Кристины Кедышевой уже после ее депортации из США в рамках дела о дебоше на международном рейсе. Об этом сообщили РИА «Новости» в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

По данным ведомства, решение о переводе Кедышевой под домашний арест приняли уже после ее выдворения из страны. Предъявленные обвинения грозили россиянке длительным тюремным сроком.

Депортация состоялась 29 сентября, решение о выдворении приняли 27 числа.

Кедышеву обвинили в нападении на двух человек на борту самолета, следовавшего из Милана в Нью-Джерси 8 сентября. Россиянка повздорила в том числе с бортпроводницей, полиция и пограничники сняли ее с рейса.