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    Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям и расширению. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщил ТАСС.

    Заявление прозвучало на сессии Европарламента в Страсбурге. По словам Кос, необходимо увеличить число сфер, где решения принимают квалифицированным большинством. Тогда одна страна не сможет блокировать нужные решения.

    В пример она привела санкции, борьбу с уклонением от налогов и расширение. Инициативу оформили как реформу ЕС. Она нужна для подготовки к приему новых членов и повышения эффективности союза.

    Ранее 21-й пакет антироссийских санкций внес раздор в Европейский союз. Часть стран отказалась поддержать новые запреты. Так, несогласие Греции поддержать запрет на перевозку российского СПГ привело к началу поиска политиками способов обхода права вето в ЕС.

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