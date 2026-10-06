Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС

Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям и расширению. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщил ТАСС .

Заявление прозвучало на сессии Европарламента в Страсбурге. По словам Кос, необходимо увеличить число сфер, где решения принимают квалифицированным большинством. Тогда одна страна не сможет блокировать нужные решения.

В пример она привела санкции, борьбу с уклонением от налогов и расширение. Инициативу оформили как реформу ЕС. Она нужна для подготовки к приему новых членов и повышения эффективности союза.

Ранее 21-й пакет антироссийских санкций внес раздор в Европейский союз. Часть стран отказалась поддержать новые запреты. Так, несогласие Греции поддержать запрет на перевозку российского СПГ привело к началу поиска политиками способов обхода права вето в ЕС.