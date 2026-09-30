Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о последствиях возможной блокады Калининграда

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о том, что страна использует весь свой арсенал, в том числе и ядерное оружие — в случае попыток НАТО устроить блокаду Калининградской области. Об это он сообщил на военно-космической конференции в Брюсселе, его слова привел ТАСС .

«Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», — подчеркнул генеральный секретарь альянса.

При этом Рютте отметил, что не верит в угрозы со стороны России. Он также призвал представителей стран Балтики не беспокоиться, а государства, входящие в НАТО, — продолжать поддерживать Украину и инвестировать в ее вооружение.

Ранее генсек альянса сообщал, что союзники Украины за последний год передали Киеву более 10 миллиардов долларов на закупку вооружений в США.