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    Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о последствиях возможной блокады Калининграда

    Рютте: в НАТО получили предупреждение России о последствиях блокады Калининграда

    Sebastian Gollnow/dpa
    Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о том, что страна использует весь свой арсенал, в том числе и ядерное оружие — в случае попыток НАТО устроить блокаду Калининградской области. Об это он сообщил на военно-космической конференции в Брюсселе, его слова привел ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», — подчеркнул генеральный секретарь альянса.

    При этом Рютте отметил, что не верит в угрозы со стороны России. Он также призвал представителей стран Балтики не беспокоиться, а государства, входящие в НАТО, — продолжать поддерживать Украину и инвестировать в ее вооружение.

    Ранее генсек альянса сообщал, что союзники Украины за последний год передали Киеву более 10 миллиардов долларов на закупку вооружений в США.

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