Трамп рассказал, кто спас самолет Flydubai

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал чрезвычайное происшествие на борту авиакомпании Flydubai. По его данным, выровнять падающий лайнер помог один из пассажиров — израильский сантехник, главу США процитировал телеканал Fox 17 .

Детали инцидента рассказал Трампу израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Политик объяснил, что во время резкого снижения судна один из пассажиров, израильтянин, прорвался в кабину, оттащил второго пилота от управления и помог стабилизировать самолет в воздухе.

«Это невероятная история, я слышал именно такую версию. Похоже, второй пилот террорист, или псих», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции.

В кабину к пилотам ворвались трое израильтян. Одним из них был Янив Хаюн. Он оттащил нападавшего от штурвала, а затем попытался взять управление.

«Я запрыгнул обратно, схватил штурвал и начал поднимать его на себя. Видел это в передаче об авиакатастрофе», — заявил Хаюн в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

На борту рейса из Дубая в Тель-Авив 30 сентября второй пилот напал на капитана с ножом. Он хотел разбить самолет, 360.ru собрал все, что известно об этом происшествии.