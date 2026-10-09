«Никуда он от нас не денется»: Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

Шуткой с намеком на планы Армении вступить в Евросоюз встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко задержавшегося для участия в совместной фотосессии лидеров стран СНГ армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Видео с проходящего в Туркмении саммита опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .

На опубликованных кадрах видно, как поправляющий пиджак Пашинян встал между Лукашенко и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Никуда он от нас не денется»», — заявил президент Белоруссии, чем вызвал смех азербайджанского лидера и смущение Пашиняна.

В конце июня премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в заочную дискуссию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который за два года до этого интересовался, кому нужна закавказская республика.

Пашинян заявил, что за последние годы Армения подписала соглашения с Китаем, США, Великобританией и странами Евросоюза. Он подчеркнул, что это прямой ответ белорусскому лидеру на его реплику двухгодичной давности.