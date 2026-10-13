360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Посольство РФ назвало пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Посольство России в Париже: Франция прикрывает пиратство морским правом

    Фото: РИА «Новости»

    Французские власти, ссылаясь на морское право, пытаются прикрыть откровенное пиратство. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Париже, комментируя задержание танкера DF Peak.

    Французские ВМС задержали танкер накануне, 12 октября, в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х заявил, что остановленный танкер DF Peak связан с незаконной перевозкой топлива.

    Согласно данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина. Но по словам французского лидера, танкер якобы шел под ложным флагом.

    По словам российских дипломатов, ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которыми пользуются французы для обоснования задержания, несостоятельны. Утверждения о нарушении танкером «международных санкций» в дипмиссии назвали нелегитимными односторонними мерами.

    «Не более чем "фиговый листок", призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой», — говорится в комментарии посольства.

    Ранее в Минтрансе сообщили, что танкер «Афрамакс Рио», атакованный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место.

    Читайте также

    Бывшего главу разведки Германии Ханнинга задержали по делу о шпионаже

    Захарова предложила FT ввести рубрику с анекдотами после статьи об армии Эстонии

    Выбрал целью аэропорт Тель-Авива. Как пилот-радикал попал во Flydubai и сколько готовил теракт

    Решение Хегсета о казни психиатра-стрелка в прямом эфире шокировало Пентагон

    Flydubai отменила все рейсы в Израиль на фоне расследования попытки угона самолета

    Трамп допустил создание военной базы США на территории Литвы

    Хуситы пригрозили усилить удары по Саудовской Аравии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Раскрыт состав украинской делегации на встрече в Майами

    США смогут запрещать перевозки по «Маршруту Трампа» в Армении

    Пентагон утроит расходы бюджета на секретную программу ПРО «Золотой купол»