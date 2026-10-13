Посольство РФ назвало пиратством задержание Францией танкера DF Peak

Французские власти, ссылаясь на морское право, пытаются прикрыть откровенное пиратство. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Париже, комментируя задержание танкера DF Peak.

Французские ВМС задержали танкер накануне, 12 октября, в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х заявил, что остановленный танкер DF Peak связан с незаконной перевозкой топлива.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина. Но по словам французского лидера, танкер якобы шел под ложным флагом.

По словам российских дипломатов, ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которыми пользуются французы для обоснования задержания, несостоятельны. Утверждения о нарушении танкером «международных санкций» в дипмиссии назвали нелегитимными односторонними мерами.

«Не более чем "фиговый листок", призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой», — говорится в комментарии посольства.

Ранее в Минтрансе сообщили, что танкер «Афрамакс Рио», атакованный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место.