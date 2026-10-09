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    Стало известно, чем угостили Путина во время торжественного приема в Туркмении

    В Туркмении Путина угостили самсой и пловом с индейкой на приеме

    Фото: РИА «Новости»

    В Туркмении прошел торжественный прием для лидеров стран СНГ. Президента России Владимира Путина и его коллег угостили самсой с мясом, тыквой и зеленью, стейком из телятины и пловом с индейкой, сообщило РИА «Новости».

    Торжественный прием организовали от имени туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. В меню вошли такие блюда, как суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой и самса.

    Лидерам СНГ также подали овощной салат с брынзой, закуски, салат с телятиной и салат с семгой. На десерт участникам саммита предложили фрукты и мороженое.

    В пятницу, 9 октября, в Национальной туристической зоне «Аваза» прошло заседание Совета глав государств содружества. Его участники планировали обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ и решить вопрос председательства в следующем году. Впервые в истории содружества  на заседание саммита в расширенном составе пригласили иранского президента Масуда Пезешкиана.

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