Стало известно, чем угостили Путина во время торжественного приема в Туркмении

В Туркмении Путина угостили самсой и пловом с индейкой на приеме

В Туркмении прошел торжественный прием для лидеров стран СНГ. Президента России Владимира Путина и его коллег угостили самсой с мясом, тыквой и зеленью, стейком из телятины и пловом с индейкой, сообщило РИА «Новости» .

Торжественный прием организовали от имени туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. В меню вошли такие блюда, как суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой и самса.

Лидерам СНГ также подали овощной салат с брынзой, закуски, салат с телятиной и салат с семгой. На десерт участникам саммита предложили фрукты и мороженое.

В пятницу, 9 октября, в Национальной туристической зоне «Аваза» прошло заседание Совета глав государств содружества. Его участники планировали обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ и решить вопрос председательства в следующем году. Впервые в истории содружества на заседание саммита в расширенном составе пригласили иранского президента Масуда Пезешкиана.