Сегодня 19:00 Турецкий наркорейд добрался до Anex Tour. Что известно о задержании Нешета Кочкара Фото: 360.ru Мир

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В Анталье задержали основателя туристической группы ANEX Нешета Кочкара. Он оказался среди 20 подозреваемых по делу, связанному с наркотиками и организацией проституции, полиция провела обыски по десяткам адресов и на яхтах Операция стала очередной в серии громких антинаркотических расследований, которые с конца прошлого года затронули турецких бизнесменов, актеров, музыкантов и спортсменов. Что известно о деле — в материале 360.ru.

За что задержали владельца Anex Tour Операцию провели в Анталье 29 сентября под координацией прокуратуры района Серик. Постановления о задержании выдали в отношении 20 человек, 18 из них задержали, еще двух ищут, сообщило турецкое издание Haberler. В списке подозреваемых оказался основатель ANEX Tourism Group и владелец Selectum Hotels Нешет Кочкар. Вместе с ним в нем фигурируют владельцы гостиниц и других компаний, а также бывший заместитель генерального секретаря муниципалитета Антальи Серкан Темучин. Полиция одновременно провела рейды по 35 адресам и на двух судах. В материалах дела, как пишет Haberler, содержатся показания о предполагаемой поставке наркотиков и организации проституции в различных заведениях и на судах. В частности, в показаниях упоминаются отель Selectum и суда подозреваемых. В отдельных показаниях говорится о встречах в Su Hotel в районе Коньяалты и на судах, где, как утверждается, употребляли кокаин и содержащие наркотические вещества кондитерские изделия. По версии журналистов, следователи намерены проверить содержащиеся в показаниях сведения с помощью технических и криминалистических доказательств, а также установить возможные каналы поставки наркотиков. Подозреваемых планировали направить в Институт судебной медицины для взятия образцов крови и волос, чтобы установить возможное употребление наркотических веществ.

Фото: 360.ru

Интересно Основатель ANEX Tourism Group Нешет Кочкар родился в 1973 году в Карсе. Судя по биографии бизнесмена, опубликованной на сайте Министерства культуры и туризма Турции, в 2016 году группа отметила свое 20-летие — ее история начинается в 1996 году. Сейчас компания предлагает путешествия более чем в 60 стран. По данным турецкого Минкультуры, Anex Tour ежегодно обслуживал около трех миллионов туристов. В структуру группы входила авиакомпания Azur Air с парком из 26 самолетов, а также гостиничные активы Zen Hotels и Life Hotels. На официальном сайте немецкого подразделения Anex говорится, что ANEX Tourism Group работает на международном туристическом рынке более 25 лет и располагает собственными принимающими компаниями, отелями Selectum и круизным судном. Немецкий туроператор предлагает размещение более чем в 4,5 тысячи отелей.

Повлияет ли задержание Кочкара на российских туристов В Ассоциации туроператоров России призвали не связывать сообщения о Кочкаре с работой российского Anex. В АТОР подчеркнули, что на момент публикации информация о его задержании официально не подтверждена и остается непроверенной.

В любом случае регулярные проверки известных личностей в Турции никак не влияют и не могут повлиять ни на работу российского туроператора Anex, ни на деятельность его принимающих компаний за рубежом.

По данным АТОР, Anex продолжает работать в штатном режиме: туристы отправляются на отдых и возвращаются по плану, обслуживание клиентов и взаимодействие с турагентствами проходят без перебоев. «В АТОР не ожидают проблемных ситуаций или изменений на рынке в связи с сообщениями турецкой прессы», — добавили в ассоциации.

Фото: РИА «Новости»

В Турции продолжается серия дел о наркотиках