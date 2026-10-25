Начинающим рыбакам посоветовали покупать дешевые снасти для рыбалки

Начинающим рыболовам достаточно самой дешевой удочки, недорогой лески, мормышек и поплавков. Председатель общественной организации «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев рекомендовал не тратиться на дорогую экипировку, сообщает « Москва 24 ».

Эксперт прокомментировал сообщения о тратах москвичей на удочки до 500 тысяч рублей. Спрос на спиннинги, снасти и насадки вырос на 50–100%. Базовый набор для новичка стоит 8–15 тысяч рублей, а комплект со спецкостюмом и стулом может обойтись в 300–500 тысяч.

По словам Акатьева, специализированные магазины предлагают все необходимое для любительской ловли. На искусственных водоемах Подмосковья предприниматели разводят, например, форель. Рыбалка там требует разрешения и оплаты рыбы и услуги. Эксперт оценил начальную стоимость в 5–10 тысяч рублей.

Перед выездом Акатьев посоветовал выяснить статус водоема, проверить сезонные ограничения и убедиться, что место не относится к охранной зоне. На первую рыбалку лучше отправляться с опытным человеком.

Зимой особенно важно соблюдать осторожность: течение размывает лед на реках, поэтому он тоньше, чем на озерах. Новичкам эксперт рекомендовал постепенно осваивать снасти и изучать повадки рыбы по книгам и материалам в интернете.