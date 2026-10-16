Сегодня 16:30 Непрерывное время: почему мир отказался от високосной секунды и что ее сменит Фото: 360.ru Эксклюзив

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Ученые Земли отказались от високосной секунды — мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени с 20 мая 2027 года. Что это значит для простых людей и с чем связано такое решение, выяснил 360.ru.

Когда отменят високосную секунду За отмену високосной секунды проголосовали на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале, сообщило издание Scientific American. Дату вступления изменений в силу приурочили к Всемирному дню астрологии. Високосную секунду с 1972 года добавляли к Всемирному координированному времени (UTC), чтобы синхронизировать его с астрономическим временем (UT1), определяемым по вращению Земли. Вместо нее введут так называемый високосный час: расхождение увеличат до 3600 секунд, а корректировка, по прогнозам, понадобится примерно через тысячу лет.

Интересно Всемирное координированное время — основной стандарт, по которому работают компьютеры, телефоны, системы навигации и спутники. Его рассчитывают как среднее показание атомных часов по всему миру. Чтобы компенсировать небольшое замедление вращения планеты, с 1972 года к нему добавили 27 високосных секунд.

Из-за ускорения вращения Земли в середине 2010-х ученые предполагали, что в ближайшее время потребуется вводить «отрицательную високосную секунду». Инженеры сочли событие технической проблемой: внезапно отброшенный назад мир означал бы хаос в цифровой инфраструктуре. Практическое решение проблемы искали с 2022 года и в итоге пришли к выводу о необходимости сделать шкалу UTC непрерывной.

Фото: РИА «Новости»

Почему високосную секунду решили убрать Заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев в беседе с 360.ru отметил, что существовавшая система стала, скорее, мешать, чем помогать. «Поэтому уже несколько лет обсуждают ее отмену», — пояснил он. И хотя механизм действовал более полувека, большинство жителей планеты, по словам ученого, нововведение даже не заметит. Но в век развития технологий для тех же компьютеров, которые оперируют миллисекундами и микросекундами, лишняя секунда — огромный интервал.

Они могут провести миллионы операций, в том числе очень важные — банковские переводы, связанные со спутниковой навигацией и другие. И оказалось, что [техника] просто сбивается. Сам факт, что неожиданно люди решили перевести секунды, не предупредив компьютер об этом корректно, мешает. Сергей Богачев

Богачев привел в пример крупный сбой в 2012 году: из-за лишней секунды «упало» хоть и не полмира, но множество сервисов — от Reddit до системы бронирования Qantas. А IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук объяснил, что причиной этому была потеря последовательности действий — софт оказался к подобному не готов.

Фото: РИА «Новости»

Он также согласился с мнением ученого о том, что решение назрело в том числе из-за потребностей бизнеса, для которого предсказуемость и стабильность работы компьютерных систем крайне важна.

«У нас никакие системы не готовы к добавлению отрицательных секунд. И ввиду этого просто сделали решение в пользу бизнеса — как ему будет удобно работать», — предположил Корнейчук.

Неудобства отмена високосной секунды, по словам Богачева, создаст только системам, которые по-прежнему завязаны на астрономическое время: их значения постепенно будут расходиться с реальным положением Солнца. Корнейчук допустил, что ученые смогут и дальше использовать данные с атомных часов, которые показывают реальное изменение времени, для требующих высокой точности экспериментов.

Фото: 360.ru

Что такое високосный час Сами термины «високосная секунда» и «високосный час» Богачев назвал несколько некорректными и бытовыми — ученые их не употребляют, но само по себе выражение прижилось. «Оно появилось по аналогии с високосными сутками, но они <…> корректируют продолжительность года, а к продолжительности дня это не имеет никакого отношения», — сказал ученый.

Интересно По данным демографов, население мира в 2026 году составляет примерно 8,3 миллиарда человек. Если предположить, что у каждого из нас отобрали секунду, то у всего человечества — 263 года.

По его словам, можно было бы корректировать время чаще — например, 3600 раз в час на одну секунду. А можно дождаться, пока накопится целый час, и сделать все сразу.