Сегодня 18:00 НЛО видят по всему миру. Этому нашлось объяснение Фото: 360.ru Интересное

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В октябре 2026 года в мире наблюдается настоящее нашествие неопознанных летающих объектов — их заметили в Польше, Израиле и Германии. Американские спецслужбы рассекретили документы с описаниями похожих эпизодов. Где и когда люди наблюдали НЛО и что это было на самом деле — в материале 360.ru.

Польша Житель Польши 13 октября 2026 года заметил на берегу пляжа в Карвии нечто крупное и странное. Мужчина позвонил в полицию и описал предмет, похожий на дрон длиной около двух метров. На место оперативно выехали саперы, военные, а также сотрудники спецслужб — Агентства внутренней безопасности и Службы военной разведки. Расследование вела Военная жандармерия под надзором прокурора военного отдела окружной прокуратуры в Гданьске. НЛО оказалось фрагментами польского испытательного дрона. Аппарат принадлежал Институту техники сухопутных войск и использовался во время учений — его просто потеряли. Обломки так и остались на пляже, частично закопанные в песок. Военные, вероятно, ждали спецтехнику, чтобы аккуратно извлечь аппарат и не повредить электронику.

Фото: 360.ru

Германия В ночь на 13 октября этого года аэропорт Нюрнберга временно закрыли примерно с 02:00 до 04:00 по местному времени. Три пилота гражданской авиации независимо друг от друга сообщили диспетчерам, что заметили в зоне полетов какой-то неопознанный объект — они предположили, что это может быть беспилотник, сообщила газета Bild. В целях безопасности аэропорт приостановил прием и отправку рейсов, задержали несколько полетов. Для поисков привлекли полицейский вертолет, но объект так и не обнаружили. В тот же день в Нюрнберге было и другое происшествие с самолетом. Пассажирский борт авиакомпании Corendon Airlines передал аварийный код 7500 (незаконное вмешательство). В воздух подняли истребители Eurofighter, но позже выяснилось: это была ошибка — у экипажа просто временно пропала связь, угрозы на борту не было.

Фото: 360.ru

Израиль У границы с Ливаном в Израиле также в октябре 2026-го неопознанный объект зафиксировали и радары, и наблюдательные посты, и местные жители, сообщил aif.ru. Это вызвало серьезную реакцию: по тревоге подняли силы армии, вели поиски. Сначала рассматривали версию о беспилотнике, который мог пересечь границу, но позже военные склонились к другой гипотезе — скорее всего, это был воздушный шар или устройство, парящее за счет горячего воздуха. При этом в ЦАХАЛ подчеркнули: хотя природа объекта в целом прояснилась, точно установить его происхождение и цель не удалось. Не исключали, что шар могло просто отнести ветром.

Фото: 360.ru

Великобритания НЛО замечали в другие годы в разных уголках мира. Так, в Великобритании в 2021 году люди сообщали о наблюдении неопознанных летающих объектов в небе. Расследования показали, что чаще всего за «инопланетные корабли» принимали яркие планеты, например, Венеру, которые из-за атмосферных условий или угла наблюдения выглядели необычно, либо оптические эффекты — гало или миражи.

Фото: 360.ru

США В 2019 году в небе над Калифорнией заметили странный светящийся объект, который некоторые свидетели описывали как треугольник или тарелку. История получила широкий резонанс в СМИ и среди уфологов. Однако позже выяснилось: это метеозонд — аппарат, который метеорологи запускают для сбора данных о состоянии атмосферы. В течение 2026 года в американские базы отчетов поступало много сообщений из разных штатов. Люди описывали светящиеся сферы, линии из огней, объекты, которые резко меняли скорость или траекторию. Часть историй сопровождалась видеозаписями с разных ракурсов, что только подогревало обсуждения. Однако эксперты отмечали, что значительная часть таких случаев в итоге объяснялась известными вещами — метеозондами, яркими планетами или звездами, особенностями работы радаров, оптическими эффектами или даже спутниками: мегасозвездия на низкой орбите создают эффект вспышек, когда солнечный свет отражается от антенн под определенным углом.

Фото: 360.ru

Россия В нескольких регионах России в 2020 году фиксировали сообщения о «странных огнях» в небе. В одном из случаев в Татарстане расследование показало — это были отсветы светофоров на железнодорожных переездах, которые из-за определенного ракурса и движения создавали иллюзию летающего объекта.

Фото: Соцсети