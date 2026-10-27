Дизайнер Макарова рассказала, как обновить квартиру к осени без ремонта

Креативный директор компании Hoff Алла Макарова предложила освежить интерьер к холодам с помощью текстиля. Замена штор, покрывал или подушек поможет обойтись без покупки мебели, сообщает Life.ru .

Макарова посоветовала сочетать гладкие и рельефные ткани: дополнить постельное белье объемным покрывалом, а диван — подушками с выраженным плетением. Двух-трех фактур, подходящих друг другу по цвету и плотности, достаточно.

Шторы заметно влияют на восприятие комнаты. Вместо полной замены можно добавить второй слой или обновить тюль. Для помещений с недостатком дневного света эксперт рекомендовала сливочные, песочные и светло-бежевые оттенки. Насыщенные цвета лучше оставить для деталей, не перекрывающих окно.

Ковер добавит комфорта и поможет выделить зону отдыха или уголок для чтения. Уже имеющийся можно частично задвинуть под диван или кресло, чтобы визуально объединить мебель.

Перед покупками стоит пересмотреть имеющийся текстиль, выбрать одну зону для обновления и два-три оттенка. Важно проверить состав ткани, правила стирки и устойчивость к повседневному использованию.

Макарова подчеркнула, что уют зависит не от количества вещей, а от того, насколько хорошо они сочетаются и поднимают настроение.