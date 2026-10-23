Астропсихолог Калиновская назвала главное астрологическое событие ноября

Ноябрь 2026 года заставит людей трансформироваться, преодолевать финансовые трудности, раскроет то, что было ранее тайной. Причиной этого станут ретроградные Венера и Меркурий, рассказала 360.ru астропсихолог Любовь Калиновская.

«Главным астрологическим событием первой половины ноября станет период ретроградных Венеры и Меркурия, где прошлое будет возвращать в воспоминания, события и люди из него — напоминать о себе, а чувства и мысли — находиться в тумане переживаний. Но новолуние в Скорпионе 9 ноября поможет нам восстановить внутреннюю силу», — отметила она.

Кроме того, людей ожидает Уран в трине с Плутоном 29 ноября, который поспособствует прогрессу в сфере технологий и онлайн-сервисов, а полнолуние 24 ноября в Близнецах станет отличным временем для путешествий, общения и образования. Период принесет оживление в коммуникациях, контактах, рост интереса к путешествиям, образованию и обмену идеями.

Полный прогноз от звезд на последний месяц осени читайте в нашей статье.