Роскошь на лапах. Сколько Басков, Кудрявцева и другие звезды тратят на своих элитных кошек
Для многих знаменитостей питомец — не просто домашний любимец, а часть образа и даже статусная деталь. Российские звезды не скрывают, что вкладывают в своих кошек серьезные суммы: от покупки породистого котенка до регулярных трат на уход, питание и ветеринарию. Какие породы выбирают артисты, как устроена их «кошачья жизнь» и во сколько это обходится — в материале 360.ru.
Какие породы держат звезды
Николай Басков
Певец Николай Басков еще в ковидном 2020 году за 100 тысяч рублей купил шотландского вислоухого котенка для своей мамы, но расстаться с любимцем у него не получилось. Артист настолько привязался к красотке, что оставил себе.
Шанель (так Басков назвал питомца) оказалась настоящей бизнес-леди: ее публикации набирают больше просмотров, чем посты самого золотого голоса России.
Лера Кудрявцева
У телеведущей живет шотландский вислоухий кот по кличке Фофа (Фофан). Он появился в семье в 2014 году. Фофа отличается спокойным и уравновешенным характером, его часто описывают как интроверта и созерцателя. Одно из его любимых занятий — сидеть как человек.
Питомец обладает забавной особенностью: он любит пить воду прямо из-под крана или долго наблюдать за ее течением. Кудрявцева шутила, что это связано с тем, что Фофа по знаку зодиака — Скорпион. У кота есть собственный аккаунт в соцсетях.
Дима Билан
В январе 2024 года Билан взял из приюта в ДНР черного кота по кличке Шахтер. По словам артиста, животное само выбрало его: как только кот увидел певца, он сразу начал ластиться и лезть на руки.
Шахтер оказался взрослым котом. Вскоре после переезда к Билану у питомца начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2026 году СМИ сообщали, что Шахтер проходит курсы химиотерапии, но при этом сохраняет бодрость.
Алена Водонаева
Питомец Водонаевой — мейн-кун Эскобар. У сына Алены появилась сильная аллергия на шерсть, и, чтобы не расставаться с любимцем, актриса купила коту отдельную квартиру в Хамовниках.
Юрий Антонов
Композитор — абсолютный рекордсмен по числу питомцев. В его подмосковном доме обитает более 40 кошек (а если считать вместе с собаками — почти сотня животных). Для них артист создал отдельные домики и вольеры. Антонов с удовольствием рассказывает о любимцах — например, о коте Пашке, который, по его словам, вдохновляет на музыку.
Екатерина Волкова
У актрисы случилась трогательная история: она взяла из приюта кошку Диону. Позже в соцсетях она увидела фото другой кошки, очень похожей на ее питомицу, и узнала, что это родная сестра Дионы. Волкова не смогла пройти мимо и взяла еще и Индию: теперь две сестрички живут вместе.
Лолита Милявская
У артистки живет дворняжка по кличке Черчилль. Певица подобрала его на улице. Черчилль — активный кот и настоящий охотник: регулярно приносит на порог загородного дома мышей.
Как устроена элитная жизнь кошачьих любимцев
У звездных питомцев часто есть свой режим, рацион и даже «персональные» специалисты:
- Питание. Элитные кошки редко едят обычный корм из супермаркета. Им подбирают премиальные линейки, иногда — индивидуальные рационы. И даже нанимают консультанта по питанию, чтобы сбалансировать диету.
- Уход. Регулярные визиты к грумеру, чистка зубов, стрижка когтей и уход за шерстью — стандартная программа. Для длинношерстных пород (вроде мейн‑кунов) это особенно важно: колтуны и спутанная шерсть могут стать проблемой.
- Ветеринария. Профилактические осмотры, прививки, анализы и экстренная помощь — отдельная статья расходов.
- Комфорт. К нему относятся домики, когтеточки, игровые комплексы и даже отдельные комнаты.
Сколько стоит содержание элитной кошки
- Покупка котенка. От 80 000 до 200 000+ рублей в зависимости от породы и класса (пет, брид, шоу).
- Первичные траты. Переноска, лоток, миски, игрушки, базовый набор ухода — еще 10 000–30 000 рублей.
- Ежемесячные расходы. Качественный корм, наполнитель, лакомства — 5000–15 000 рублей.
- Регулярный уход. Груминг — 2000–5000 рублей за визит в зависимости от сложности.
- Ветеринария. Плановые осмотры и прививки — 3000–7000 рублей в год, а также непредвиденные траты при болезни.