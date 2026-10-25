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    Роскошь на лапах. Сколько Басков, Кудрявцева и другие звезды тратят на своих элитных кошек

    Соцсети Леры Кудрявцевой, Соцсети Алены Водонаевой, Gemini
    Фото: Соцсети Леры Кудрявцевой, Соцсети Алены Водонаевой, Gemini

    Для многих знаменитостей питомец — не просто домашний любимец, а часть образа и даже статусная деталь. Российские звезды не скрывают, что вкладывают в своих кошек серьезные суммы: от покупки породистого котенка до регулярных трат на уход, питание и ветеринарию. Какие породы выбирают артисты, как устроена их «кошачья жизнь» и во сколько это обходится — в материале 360.ru.

    Какие породы держат звезды

    Николай Басков

    Певец Николай Басков еще в ковидном 2020 году за 100 тысяч рублей купил шотландского вислоухого котенка для своей мамы, но расстаться с любимцем у него не получилось. Артист настолько привязался к красотке, что оставил себе.

    Шанель (так Басков назвал питомца) оказалась настоящей бизнес-леди: ее публикации набирают больше просмотров, чем посты самого золотого голоса России.

    Лера Кудрявцева

    У телеведущей живет шотландский вислоухий кот по кличке Фофа (Фофан). Он появился в семье в 2014 году. Фофа отличается спокойным и уравновешенным характером, его часто описывают как интроверта и созерцателя. Одно из его любимых занятий — сидеть как человек.

    Питомец обладает забавной особенностью: он любит пить воду прямо из-под крана или долго наблюдать за ее течением. Кудрявцева шутила, что это связано с тем, что Фофа по знаку зодиака — Скорпион. У кота есть собственный аккаунт в соцсетях.

    Соцсети Леры Кудрявцевой
    Фото: Соцсети Леры Кудрявцевой

    Дима Билан

    В январе 2024 года Билан взял из приюта в ДНР черного кота по кличке Шахтер. По словам артиста, животное само выбрало его: как только кот увидел певца, он сразу начал ластиться и лезть на руки.

    Шахтер оказался взрослым котом. Вскоре после переезда к Билану у питомца начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2026 году СМИ сообщали, что Шахтер проходит курсы химиотерапии, но при этом сохраняет бодрость.

    Алена Водонаева

    Питомец Водонаевой — мейн-кун Эскобар. У сына Алены появилась сильная аллергия на шерсть, и, чтобы не расставаться с любимцем, актриса купила коту отдельную квартиру в Хамовниках.

    Юрий Антонов

    Композитор — абсолютный рекордсмен по числу питомцев. В его подмосковном доме обитает более 40 кошек (а если считать вместе с собаками — почти сотня животных). Для них артист создал отдельные домики и вольеры. Антонов с удовольствием рассказывает о любимцах — например, о коте Пашке, который, по его словам, вдохновляет на музыку.

    Соцсети Алены Водонаевой
    Фото: Соцсети Алены Водонаевой

    Екатерина Волкова

    У актрисы случилась трогательная история: она взяла из приюта кошку Диону. Позже в соцсетях она увидела фото другой кошки, очень похожей на ее питомицу, и узнала, что это родная сестра Дионы. Волкова не смогла пройти мимо и взяла еще и Индию: теперь две сестрички живут вместе.

    Лолита Милявская

    У артистки живет дворняжка по кличке Черчилль. Певица подобрала его на улице. Черчилль — активный кот и настоящий охотник: регулярно приносит на порог загородного дома мышей.

    Соцсети Димы Билана
    Фото: Соцсети Димы Билана

    Как устроена элитная жизнь кошачьих любимцев

    У звездных питомцев часто есть свой режим, рацион и даже «персональные» специалисты:

    Сколько стоит содержание элитной кошки

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