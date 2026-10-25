Роскошь на лапах. Сколько Басков, Кудрявцева и другие звезды тратят на своих элитных кошек

Для многих знаменитостей питомец — не просто домашний любимец, а часть образа и даже статусная деталь. Российские звезды не скрывают, что вкладывают в своих кошек серьезные суммы: от покупки породистого котенка до регулярных трат на уход, питание и ветеринарию. Какие породы выбирают артисты, как устроена их «кошачья жизнь» и во сколько это обходится — в материале 360.ru.

Какие породы держат звезды

Николай Басков

Певец Николай Басков еще в ковидном 2020 году за 100 тысяч рублей купил шотландского вислоухого котенка для своей мамы, но расстаться с любимцем у него не получилось. Артист настолько привязался к красотке, что оставил себе.

Шанель (так Басков назвал питомца) оказалась настоящей бизнес-леди: ее публикации набирают больше просмотров, чем посты самого золотого голоса России.

Лера Кудрявцева

У телеведущей живет шотландский вислоухий кот по кличке Фофа (Фофан). Он появился в семье в 2014 году. Фофа отличается спокойным и уравновешенным характером, его часто описывают как интроверта и созерцателя. Одно из его любимых занятий — сидеть как человек.

Питомец обладает забавной особенностью: он любит пить воду прямо из-под крана или долго наблюдать за ее течением. Кудрявцева шутила, что это связано с тем, что Фофа по знаку зодиака — Скорпион. У кота есть собственный аккаунт в соцсетях.