Медведи «взяли штурмом» куст с ягодами на Камчатке

На Камчатке два медведя залезли на дерево с яблоками, чтобы набрать вес перед зимней спячкой. Видеозапись с животными опубликовала пресс-служба КГБУ «Службы по охране животного мира».

Автор ролика иронично сравнил хищников с белками. Инспектор заметил медведей на яблоне, когда в темное время суток проходил мимо забора.

«Белки на дереве сидят, камчатские», — отметил он за кадром.

Ранее в ряде российских регионов участились случаи выхода медведей к людям. На Сахалине жителей попросили соблюдать меры предосторожности: не ходить в лес и прилегающие к нему территории, не пытаться наблюдать за хищниками и подкармливать их. В Томаринском районе ликвидировали 19 хищников, которые представляли угрозу.

В Бурприроднадзоре отметили, что в Бурятии медведи уже начали впадать в спячку. Рядом с поселками зафиксировали 31 случай появления животных. В середине сентября госохотинспекторы за сутки получали 48 таких сообщений, а в середине октября — 85 за неделю.