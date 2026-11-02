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    Зоолог Веревкин объяснил, как вести себя при встрече с кабаном во время гона

    Зоолог Веревкин: кабаны редко нападают на людей, но не свернут с пути при беге

    При встрече с кабаном нельзя убегать или приближаться к зверю. Достаточно обозначить свое присутствие голосом, а бегущему животному нужно уступить дорогу, сообщает МагниткаМедиа.

    В первой декаде ноября у кабанов начинается брачный гон. Самцы ищут самок и вступают в схватки с соперниками. Людей они атакуют крайне редко — как правило, после провокации.

    Научный сотрудник центра РАН Санкт-Петербурга, зоолог Михаил Веревкин пояснил, что у кабанов хорошие слух и обоняние, но слабое зрение. Обычно зверь избегает человека, почуяв его запах. Исключения возможны, если животное ранено или человек стоит на его пути.

    При неожиданной встрече важно сохранять спокойствие: бегство может вызвать преследование, а движение навстречу зверь может воспринять как агрессию. Поднимать руки или рюкзак, чтобы казаться крупнее, малоэффективно.

    Эксперт призвал не подкармливать кабанов у населенных пунктов. Животные быстро привыкают к доступной пище, в том числе отходам, возвращаются за ней и теряют природную осторожность.

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