Зоолог Веревкин объяснил, как вести себя при встрече с кабаном во время гона

Зоолог Веревкин: кабаны редко нападают на людей, но не свернут с пути при беге

При встрече с кабаном нельзя убегать или приближаться к зверю. Достаточно обозначить свое присутствие голосом, а бегущему животному нужно уступить дорогу, сообщает МагниткаМедиа .

В первой декаде ноября у кабанов начинается брачный гон. Самцы ищут самок и вступают в схватки с соперниками. Людей они атакуют крайне редко — как правило, после провокации.

Научный сотрудник центра РАН Санкт-Петербурга, зоолог Михаил Веревкин пояснил, что у кабанов хорошие слух и обоняние, но слабое зрение. Обычно зверь избегает человека, почуяв его запах. Исключения возможны, если животное ранено или человек стоит на его пути.

При неожиданной встрече важно сохранять спокойствие: бегство может вызвать преследование, а движение навстречу зверь может воспринять как агрессию. Поднимать руки или рюкзак, чтобы казаться крупнее, малоэффективно.

Эксперт призвал не подкармливать кабанов у населенных пунктов. Животные быстро привыкают к доступной пище, в том числе отходам, возвращаются за ней и теряют природную осторожность.