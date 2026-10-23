Эколог Баташев объяснил, как бороться с опасным сорняком золотарником

В России ввели большие штрафы за произрастание сорняка золотарника гигантского и канадского на садовом участке — до 700 тысяч рублей. Эколог Анатолий Баташев рассказал 360.ru, как с ним бороться.

Механическое удаление растения остается самым эффективным способом борьбы с сорняком. Все корневища следует аккуратно достать из земли, по возможности попробовать не резать их.

«Далее их лучше всего сжигать, потому что они прорастают даже через компост», — отметил эколог.

Участок нужно регулярно косить, при этом делать это лучше до созревания семян.

«Но надо понимать, что даже скошенный золотарник обладает свойством дозревания семян на скошенном стебле — живучий товарищ», — отметил эксперт.

Если растений на участке немного, то их можно пропалывать. Радикальный способ борьбы — укрытие солнценепроницательным материалом, например, темной пленкой или рубероидом. В отсутствии света любое растение, даже самое неприхотливое, в конце концов погибнет.

«Важно, когда снимаем эту пленку, сделать грядку своих каких-то растений, чтобы оставшиеся семена золотарника не смогли с ними конкурировать за территорию», — отметил Баташев.

Эколог не рекомендует использовать химические средства для борьбы с сорняком, так как золотарник остается медоносом, и химикаты могут отравить пчел и мед.

Какие штрафы предусмотрели за золотарник на даче и как он из Северной Америке попал в Россию, читайте в материале 360.ru.