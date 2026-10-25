Москвичам пообещали малооблачную и теплую погоду в воскресенье

В Москве ожидается малооблачная погода с температурой воздуха до +14 градусов в воскресенье, 25 октября. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Малооблачно. Без осадков», — уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, в столице в дневное время температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься, показав от +3 до +5 градусов.

В Москве также ожидается юго-восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью может опуститься до нуля.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра, метеоролог Александр Голубев предупредил москвичей, что со следующей неделе начнется похолодание с дождями. При этом серьезных заморозков пока не будет.