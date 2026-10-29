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    Климатолог Пестрякова объяснила вероятность бесснежной зимы антициклонами

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ

    В Центральной России может затянуться обусловленная антициклоном погода, из-за чего зимой возникнет дефицит осадков. Об этом 360.ru рассказала климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

    Специалист отметила, что при антициклоне действуют нисходящие потоки воздуха, препятствующие осадкам, при этом для Московского региона бесснежные зимы не являются аномалией.

    «Там всегда количество осадков значительное, годовая норма выше 700 миллиметров в год — это прилично. Зимнее количество осадков меньше летнего. Это характеризует определенную континентальность климата», — добавила она.

    Эксперт напомнила о законе Чижевского, когда в природе происходит суммирование аномалий, поэтому после обильных дождей может наступить затяжной сухой период.

    О том, когда ждать первых морозов и снега, читайте в нашей статье.

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