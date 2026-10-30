Последний теплый уик-энд: золотая осень готовит эффектный финал
В грядущие выходные Московский регион попрощается с золотой осенью: солнце будет радовать еще несколько дней, а потом погода резко изменится. Какой она будет — в материале 360.ru.
Какой будет последняя пятница октября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в ночь на 30 октября в Москве обошлось без заморозков.
«Минимальная температура воздуха — +5,2, в Подмосковье местами на траве вновь появился иней. Столбики термометров опустились ниже нуля в Зарайске (-0,8), Мелихове (-0,9), Луховицах (-1,3), Черустях (-1,5), Электростали (-1,6), Серебряных Прудах (-2,7)», — уточнил он.
Теплее всего было в Клину, где температура держалась в районе +6,3 градуса. А днем пятницы погоду определит западная периферия антициклона.
В Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха +10…+13, что на 4-5 градусов теплее климатической нормы. Показания барометров будут падать и составят 754 миллиметра ртутного столба.
Тишковец обратил внимание, что предстоящие выходные в столичном регионе закольцуют затянувшийся период позднего бабьего лета.
Погода в Москве и Подмосковье 31 октября и 1 ноября
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что температура воздуха в субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, будет по-прежнему на 5-10 градусов выше климатической нормы.
«Это будет заключительный эффектный финал этой золотой осени», — подчеркнул он.
В светлое время суток воздух прогреется до +10, осадков не ожидается, погода обещает быть солнечной.
Но это последние дни, эффектный финал очень теплого октября. На следующей неделе уже ожидается понижение температуры, переход в такую хорошую, почти глубокую осень.
Атмосферное давление, по словам собеседника 360.ru, останется высоким, хоть и наблюдается тенденция на его снижение.
«Пока остается выше нормы, то есть это где-то 750-753 миллиметра ртутного столба», — указал Шувалов.
К концу следующей недели температура понизится до +3…+5 градусов днем, ночью столбики термометров покажут около нуля. Вероятны осадки: сначала — в виде дождя, а на рубеже 4-5 ноября они сменятся дождем с мокрым снегом.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, в Москве средняя температура в последний осенний месяц будет близка к климатической норме и оставит -1…+1 при стандартных показателях в -0,5 градуса. Осадков немного — 80% от климата.