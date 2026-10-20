360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Температура воздуха ночью в Москве опустится ниже нуля

    Гидрометцентр: в Москве 20 октября ожидается до +11 градусов

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве и Подмосковье 20 октября дождя не предвидится. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, ночью опустится ниже нуля. Об этом сообщили специалисты на сайте Гидрометцентра.

    Осадков не ожидается во вторник и до конца недели. Днем 20 октября ясно, ночью — малооблачно. Подует восточный ветер скоростью четыре-девять метров в секунду, затем утихнет до слабого.

    Столбик термометра покажет днем от +9 до +11 градусов, ночью от -2 до 0 градусов. Атмосферное давление в течение суток останется в пределах 765-767 миллиметров ртутного столба.

    Ранее о похолодании в Москве сообщал синоптик Михаил Леус. Скандинавский антициклон принес холодный воздух после одних из самых теплых выходных в истории метеонаблюдений.

    Читайте также

    Дептранс Москвы напомнил об ответственности за порчу городских шлагбаумов

    Пассажиры московского транспорта за 5 лет оплатили проезд по биометрии более 240 млн раз

    Москвичам пообещали первый снег уже в конце октября

    Дептранс Москвы напомнил об ответственности за порчу городских шлагбаумов

    Пассажиры московского транспорта за 5 лет оплатили проезд по биометрии более 240 млн раз

    Москвичам пообещали первый снег уже в конце октября