23 октября 2026 20:00 «Живучий товарищ». Что такое золотарник и почему за него штрафуют Россиянам объяснили, чем опасен золотарник, за который штрафуют на 700 тысяч Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С 2026 года в России ввели штрафы за произрастание на участке двух видов золотарника — канадского и гигантского. По некоторым параметрам он даже хуже борщевика. Чем так опасно растение и как с ним бороться на своем участке, выяснил 360.ru.

Что такое золотарник и откуда он в России Золотарник — род многолетних травянистых растений семейства Астровых, или Сложноцветных. Он обладает прямостоячим стеблем с цельными листьями и метельчатыми соцветиями с множеством семян. «Золотарник — это очень красивый вид. Русский золотарник — это медоносное растение, которое дает от 50 до 90 килограммов меда с гектара его зарослей. Но некоторые его виды — инвазивные. Они тоже медоносные, но не в такой степени», — рассказал 360.ru эколог Анатолий Баташев. Около 80 видов золотарника произошли из Северной Америки. Однако растение смогло распространиться по всему миру через ботанические сады богатых людей, королей, а позднее — университетов, в которых ботаники соревновались в разнообразии своих теплиц. «Растения выписывали со всего мира, и тогда никто не думал, что они могут распространяться стремительно. Первые упоминания золотарника гигантского датируются 1858 годом, когда для Королевских ботанических садов Кью и Аптекарского сада его выписал британский ботаник Филип Миллер. Так золотарник впервые пересек океан», — пояснил Баташев.

Интересно На территории стран бывшего СССР произрастает порядка 23 видов этого растения.

Помимо декоративных функций, которые ранее несли эти цветки, они обладают лекарственными свойствами. В растении содержатся флавоноиды, сапонины и органические кислоты, которые действуют как хорошее мочегонное, противовоспалительныое и антимикробное средство. Некоторые виды золотарника применяют при лечении болезней почек и мочевого пузыря.

Фото: РИА «Новости»

Чем так опасен золотарник В 2026 году запретили не весь золотарник, а только два его вида: канадский и гигантский. Но, несмотря на кажущуюся декоративность, это опасный сорняк, стремительное распространение которого возможно за счет выделения большого количества семян — порядка 20 тысяч с одного растения. Они, в свою очередь, легко переносятся на колоссальные расстояния ветром. «Другой тип распространения золотарника — это корневища. Они очень длинные и дают почки, которые превращаются в самостоятельные растения. В результате вокруг одного экземпляра через какое-то время формируются заросли. Когда золотарник начал попадать на поля и в города, это стало проблемой», — отметил Баташев. Таким образом, золотарник опасен тем, что стремительно завоевывает себе новые территории, попутно подавляя другие растения. «В диких условиях золотарник впервые обнаружили в 1860-е годы в Воронежской области. После этого он понемногу закрепился в европейской части страны», — уточнил эксперт.

Интересно По этой причине в России в 2026 году ввели административную ответственность за выращивание растения на дачном участке. Штрафы следующие: от 20 до 50 тысяч рублей — для физлиц;

от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 400 до 700 тысяч рублей — для юрлиц и СНТ. Контроль за участками будут осуществлять в том числе с помощью дронов.

Фото: Медиасток.рф

Почему некоторые виды золотарника считают более опасными, чем борщевик Сосновского Долгое время в России одним из самых агрессивных видов сорняков считался борщевик Сосновского, однако золотарник гигантский и канадский могут с ним посоревноваться. Все дело в том, что они не только не дают другим растениям развиваться рядом, но и меняют полностью экосистему места, где обосновались. Кроме того, бороться с ним гораздо сложнее. Если борщевик можно покосить, то золотарник придется уничтожать еще и под землей, так как он размножается корневищами. Сорняк настолько обедняет почву, что после него на этом месте не может расти ни одно растение: оно просто погибнет на скудной земле. Как бороться с золотарником на своем участке Бороться с золотарником действительно непросто, но если участок небольшой, то справиться с сорняком все же можно, заверил Баташев. Он назвал самые действенные методы борьбы. Выкапывание корней Механическое удаление растения остается самым эффективным способом борьбы с сорняком. Все корневища следует аккуратно достать из земли, по возможности попробовать не резать их. «Далее их лучше всего сжигать, потому что они прорастают даже через компост», — отметил эколог.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru