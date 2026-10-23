«Живучий товарищ». Что такое золотарник и почему за него штрафуют
Россиянам объяснили, чем опасен золотарник, за который штрафуют на 700 тысяч
С 2026 года в России ввели штрафы за произрастание на участке двух видов золотарника — канадского и гигантского. По некоторым параметрам он даже хуже борщевика. Чем так опасно растение и как с ним бороться на своем участке, выяснил 360.ru.
Что такое золотарник и откуда он в России
Золотарник — род многолетних травянистых растений семейства Астровых, или Сложноцветных. Он обладает прямостоячим стеблем с цельными листьями и метельчатыми соцветиями с множеством семян.
«Золотарник — это очень красивый вид. Русский золотарник — это медоносное растение, которое дает от 50 до 90 килограммов меда с гектара его зарослей. Но некоторые его виды — инвазивные. Они тоже медоносные, но не в такой степени», — рассказал 360.ru эколог Анатолий Баташев.
Около 80 видов золотарника произошли из Северной Америки. Однако растение смогло распространиться по всему миру через ботанические сады богатых людей, королей, а позднее — университетов, в которых ботаники соревновались в разнообразии своих теплиц.
«Растения выписывали со всего мира, и тогда никто не думал, что они могут распространяться стремительно. Первые упоминания золотарника гигантского датируются 1858 годом, когда для Королевских ботанических садов Кью и Аптекарского сада его выписал британский ботаник Филип Миллер. Так золотарник впервые пересек океан», — пояснил Баташев.
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На территории стран бывшего СССР произрастает порядка 23 видов этого растения.
Помимо декоративных функций, которые ранее несли эти цветки, они обладают лекарственными свойствами. В растении содержатся флавоноиды, сапонины и органические кислоты, которые действуют как хорошее мочегонное, противовоспалительныое и антимикробное средство. Некоторые виды золотарника применяют при лечении болезней почек и мочевого пузыря.
Чем так опасен золотарник
В 2026 году запретили не весь золотарник, а только два его вида: канадский и гигантский. Но, несмотря на кажущуюся декоративность, это опасный сорняк, стремительное распространение которого возможно за счет выделения большого количества семян — порядка 20 тысяч с одного растения. Они, в свою очередь, легко переносятся на колоссальные расстояния ветром.
«Другой тип распространения золотарника — это корневища. Они очень длинные и дают почки, которые превращаются в самостоятельные растения. В результате вокруг одного экземпляра через какое-то время формируются заросли. Когда золотарник начал попадать на поля и в города, это стало проблемой», — отметил Баташев.
Таким образом, золотарник опасен тем, что стремительно завоевывает себе новые территории, попутно подавляя другие растения.
«В диких условиях золотарник впервые обнаружили в 1860-е годы в Воронежской области. После этого он понемногу закрепился в европейской части страны», — уточнил эксперт.
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По этой причине в России в 2026 году ввели административную ответственность за выращивание растения на дачном участке. Штрафы следующие:
- от 20 до 50 тысяч рублей — для физлиц;
- от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;
- от 400 до 700 тысяч рублей — для юрлиц и СНТ.
Контроль за участками будут осуществлять в том числе с помощью дронов.
Почему некоторые виды золотарника считают более опасными, чем борщевик Сосновского
Долгое время в России одним из самых агрессивных видов сорняков считался борщевик Сосновского, однако золотарник гигантский и канадский могут с ним посоревноваться. Все дело в том, что они не только не дают другим растениям развиваться рядом, но и меняют полностью экосистему места, где обосновались.
Кроме того, бороться с ним гораздо сложнее. Если борщевик можно покосить, то золотарник придется уничтожать еще и под землей, так как он размножается корневищами.
Сорняк настолько обедняет почву, что после него на этом месте не может расти ни одно растение: оно просто погибнет на скудной земле.
Как бороться с золотарником на своем участке
Бороться с золотарником действительно непросто, но если участок небольшой, то справиться с сорняком все же можно, заверил Баташев. Он назвал самые действенные методы борьбы.
Выкапывание корней
Механическое удаление растения остается самым эффективным способом борьбы с сорняком. Все корневища следует аккуратно достать из земли, по возможности попробовать не резать их.
«Далее их лучше всего сжигать, потому что они прорастают даже через компост», — отметил эколог.
Регулярный покос
Растение следует косить, но строго до образования семян. Если они уже образовались, ничто не помешает им развеяться на ветру.
«Но надо понимать, что даже скошенный золотарник обладает свойством дозревания семян на скошенном стебле. Живучий товарищ», — отметил эксперт.
Пропалывание
Если на участке его немного, то стебли можно выдирать: следует успеть сделать это до созревания семян.
Укрытие
Еще один действенный способ борьбы с золотарником — накрывание рубероидом или другими непроницаемыми для света материалами, которые прекращают рост растений. Если все сделать правильно, то все, что будет находиться под этим навесом, погибнет примерно через три месяца.
«Важно до того, когда придет время снять эту пленку, сделать грядку каких-то своих растений, чтобы оставшиеся семена золотарника не смогли с ними конкурировать за территорию», — отметил Баташев.
Эколог не рекомендует использовать химические средства для борьбы с сорняком, так как золотарник остается медоносом, а химикаты могут отравить пчел и мед.