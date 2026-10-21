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    Жителей Московского региона предупредили о заморозках до -5 градусов

    Гидрометцентр: в Московском регионе ожидаются ночные заморозки до -5 градусов

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Московском регионе в ночь на 22 октября ожидаются первые ночные заморозки до -5 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до + 2 градусов, по области ­– от -2 до +3 градусов, на востоке региона — до -5 градусов», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, днем в четверг может пройти небольшой дождь. Кроме того, воздух прогреется: в столице до +11…+13 градусов, а по области — от +8 до +13 градусов.

    Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца октября в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода. Похолодание ожидается в последних числах октября.

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