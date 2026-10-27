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    Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье этой ночью

    Гидрометцентр: в Подмосковье этой ночью ожидаются заморозки

    Фото: 360.ru

    В Московском регионе в ночь на 28 октября снова ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

    По прогнозу синоптиков, ночью будет переменная облачность без осадков. В столице температура опустится до +1…+3 градусов, по области — от -2 до +3.

    Минувшей ночью заморозки в регионе уже фиксировались. Ниже всего столбики термометров опустились в районе поселка Черусти — до -2,8 градуса. Этот населенный пункт называют неофициальным «полюсом холода» Подмосковья.

    Днем в среду, 28 октября, синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков. Воздух прогреется до +11…+13 градусов в Москве и до +9…+14 градусов в Подмосковье.

    Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда ожидается появление постоянного снежного покрова в Московской области.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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