Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье этой ночью

В Московском регионе в ночь на 28 октября снова ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, ночью будет переменная облачность без осадков. В столице температура опустится до +1…+3 градусов, по области — от -2 до +3.

Минувшей ночью заморозки в регионе уже фиксировались. Ниже всего столбики термометров опустились в районе поселка Черусти — до -2,8 градуса. Этот населенный пункт называют неофициальным «полюсом холода» Подмосковья.

Днем в среду, 28 октября, синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков. Воздух прогреется до +11…+13 градусов в Москве и до +9…+14 градусов в Подмосковье.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда ожидается появление постоянного снежного покрова в Московской области.