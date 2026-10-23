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    Ошибки при обработке чеснока перед осенней посадкой снижают урожай

    Подготовка чеснока к посадке осенью помогает защитить его от гниения и болезней. Важно отобрать здоровые зубчики и соблюдать время замачивания, сообщает newsnn.ru.

    Головки разбирают непосредственно перед посадкой: заранее разделенные зубчики теряют влагу и питательные вещества. Для грядки отбирают крупные ровные экземпляры без плесени, темных пятен и повреждений. Больной посадочный материал обработка не спасет.

    Для защиты от грибковых заболеваний издание приводит несколько вариантов обработки. «Максим Дачник» или «Максим» разводят из расчета 2 мл на литр воды и замачивают зубчики на 30 минут. «Фитоспорин-М» готовят по инструкции, обработка занимает 1–2 часа.

    Среди народных средств указан зольный настой: 200 г золы на 2 л воды кипятят 20 минут, остужают и процеживают. Зубчики выдерживают в нем два часа. В солевом растворе — две столовые ложки на 2 л воды — чеснок держат лишь 2–3 минуты, затем промывают чистой водой.

    Концентрированные кислоты и неразбавленные удобрения могут погубить посадочный материал. Слишком долгое замачивание, особенно в соли или марганцовке, повреждает ткани. Избыток марганцовки способен обжечь донце зубчика и помешать прорастанию.

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