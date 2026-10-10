Российскому ретейлу запретили закупку и продажу грузинских вин и напитков

РБК: Роспотребнадзор запретил ввоз вина и воды «Набеглави» из Грузии

Запрет на ввоз и продажу ряда грузинских вин и напитков ввел Роспотребнадзор после выявленных нарушений физико-химических показателей жидкостей и норм безопасности. Об этом со ссылкой на документ ведомства и источники на алкогольном рынке и в торговых сетях сообщил РБК .

Из документа следует, что под запрет попали произведенная в Грузии Coca-Cola, минеральная вода «Набеглави», а также алкогольная продукция фирм «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели», «Вайнмен» и Грузинской пивной компании.

В пресс-службе Роспотребнадзора запрет еще не прокомментировали.

В начале октября сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора не допустили в порт Санкт-Петербурга три партии риса из Индии и Вьетнама. Перевозчики не предоставили декларации о соответствии продукции регламентам Таможенного союза.