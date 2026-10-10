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    Российскому ретейлу запретили закупку и продажу грузинских вин и напитков

    РБК: Роспотребнадзор запретил ввоз вина и воды «Набеглави» из Грузии

    Фото: РИА «Новости»

    Запрет на ввоз и продажу ряда грузинских вин и напитков ввел Роспотребнадзор после выявленных нарушений физико-химических показателей жидкостей и норм безопасности. Об этом со ссылкой на документ ведомства и источники на алкогольном рынке и в торговых сетях сообщил РБК.

    Из документа следует, что под запрет попали произведенная в Грузии Coca-Cola, минеральная вода «Набеглави», а также алкогольная продукция фирм «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели», «Вайнмен» и Грузинской пивной компании.

    В пресс-службе Роспотребнадзора запрет еще не прокомментировали.

    В начале октября сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора не допустили в  порт Санкт-Петербурга три партии риса из Индии и Вьетнама. Перевозчики не предоставили декларации о соответствии продукции регламентам Таможенного союза.