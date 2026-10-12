Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с 1981 года

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Москве на ВДНХ стала самой теплой за всю историю наблюдений на опорной метеостанции. Минимальный термометр показал +12,5, а это рекорд!» — написал он.

Ночной максимум для 12 октября составлял +11,4 градуса, который держался с 1981 года. За все время наблюдений столбики термометров ночью превышали отметку в +10 градусов в среднем один раз за 15 лет.

На Балчуге минимальная температура воздуха ночью 12 октября достигла +13,6 градуса.

Ранее Тишковец сообщил, что в центре России ожидается кратковременное потепление. Оно затронет и столицу — воздух прогреется до +16 градусов.