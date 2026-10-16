Как оформить доплаты к пенсии: простая инструкция для тех, кто потерял стаж

Некоторые россияне, выйдя на пенсию, даже не подозревают, что часть их трудового стажа могла не попасть в базу Соцфонда — особенно это касается 1990-х годов, когда предприятия массово закрывались. Но недостающие годы занятости можно подтвердить и получить доплату. Какие периоды стоит проверить в первую очередь, как доказать работу в ликвидированной компании и куда подавать заявление — в материале 360.ru.

Какие периоды стажа следует проверить Благодаря пенсионной реформе, в России действует валоризация — переоценка пенсионных накоплений, заработанных до 2002 года. Такой капитал повышают на 10%. Кроме того, допнадбавка в размере 1% полагается за каждый год — до 1991-го. Проверить стаж можно в справке о размере пенсии и соцвыплат. Документ заказывают на портале госуслуг — скачать его можно в личном кабинете «Госуслуг». Если стажа до 2002 года не окажется, в справке укажут нулевой размер выплаты. На деле базы Соцфонда могут не иметь подобных данных, и в справке человек увидит ноль. В этом случае следует поднять архивы и изучить физическую трудовую книжку.

Фото: активные пенсионерки / Медиасток.рф

Особенно внимательно следует проанализировать следующие периоды. Работа в 1990-е годы С 1991 по 2002 годы в стране повсеместно закрывались компании, предприятия и заводы, из-за чего данные о стаже и отчислениях, как правило, не передавали государству, а трудовые книжки и вовсе терялись. Если в это время был стаж, полезно найти доказательства своей рабочей деятельности. Декрет и уход за ребенком Если женщина до 2002 года родила и была по этому случае в декрете, то ей выгоднее убрать эти годы из трудового стажа и пересчитать свои пенсионные баллы. Работа льготников и граждан Крайнего Севера Если человек трудился на Крайнем Севере, в шахтах и на вредных предприятиях, то это тоже повод пересчитать пенсионные баллы и соответствующие им допвыплаты.

Фото: РИА «Новости»

Высокая зарплата Если в период до 2002 года россиянин получал высокую зарплату, трудясь, например, руководителем на предприятии, ему выгоднее показать ее государству, чтобы количество пенсионных баллов увеличилось, соответственно, прибавка к пенсии тоже окажется больше. Что делать, если компания закрылась В 90-е годы в стране предприятия просто исчезали, и доказать трудовой стаж сегодня в этом случае становится труднее, но все же возможно: сначала следует заказать электронную выписку о состоянии лицевого счета на портале госуслуг;

сравнить ее с физической трудовой книжкой;

если есть пропущенные в электронной выписке годы, которые указаны в оригинале, придется подтвердить их вручную.

Интересно Даже если компанию ликвидировали, данные о сотрудниках передавали в государственные или региональные архивы. В них можно запросить копии о приеме на работу, лицевых счетах и информацию о зарплатах.

В этом есть и плюс: работник может выбрать любые пять лет для перерасчета доплат к пенсии, в том числе с самой высокой зарплатой, чтобы в будущем увеличить дополнительные выплаты.

Фото: Медиасток.рф

Что делать, чтобы получить доплату Если человек обнаружил, что в его электронной выписке не хватает трудовых лет, то алгоритм действий должен быть примерно следующим. Сначала нужно собрать доказательства, которые бы подтвердили, что в определенный период времени гражданин трудился. Могут подойти старые трудовые договоры, наградные листы, военный билет, справки из архивов, выписки с указаниями доходов. Следующим шагом станет подача заявления в Социальный фонд. Это можно сделать лично — в ближайшем отделении структуры — либо онлайн, через портал госуслуг. Есть и третий вариант — обратиться в ведомство через отделение МФЦ в своем городе. На рассмотрение заявки уйдет порядка пяти рабочих дней со дня приема документов. В некоторых случаях процедура может затянуться, если СФР понадобится дополнительно подтвердить полученные сведения, и на это уйдет до трех месяцев.

Интересно О решении Соцфонд уведомит письмом, в личном кабинете на портале госуслуг или по электронной почте. Если стаж подтвердится, надбавка начнет приходить вместе с пенсией автоматически с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

Параллельно с перерасчетом федеральной пенсии можно подать заявку и на пересчет выплат в региональные органы, чтобы надбавку доначислила муниципальная соцзащита.