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    Москвичей предупредили о теплой погоде в пятницу

    Синоптик Позднякова: в Москве 16 октября температура поднимется до +15 градусов

    Фото: Медиасток.рф

    Столбики термометров в Москве в пятницу могут показать до +15 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По ее словам, в городе ожидается теплая и сухая погода. Средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов. Такие показатели считаются довольно редкими для середины октября.

    «В пятницу погода будет меняться, потому что погода будет улучшаться. Сегодня переменная облачность без осадков», — отметила синоптик.

    Она добавила, что ветер будет суть в северо-восточном направлении. Атмосферное давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба.

    Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в ближайшую неделю снегопадов в столице не ожидается. Он предположил, что похолодание, которое накроет город 21-23 октября, пройдет без осадков.

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