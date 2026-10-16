Москвичей предупредили о теплой погоде в пятницу
Синоптик Позднякова: в Москве 16 октября температура поднимется до +15 градусов
Столбики термометров в Москве в пятницу могут показать до +15 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в городе ожидается теплая и сухая погода. Средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов. Такие показатели считаются довольно редкими для середины октября.
«В пятницу погода будет меняться, потому что погода будет улучшаться. Сегодня переменная облачность без осадков», — отметила синоптик.
Она добавила, что ветер будет суть в северо-восточном направлении. Атмосферное давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в ближайшую неделю снегопадов в столице не ожидается. Он предположил, что похолодание, которое накроет город 21-23 октября, пройдет без осадков.