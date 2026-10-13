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    Некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно в связи с Днем народного единства

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за предстоящего Дня народного единства некоторые пенсионеры получат выплаты раньше срока, а с 5 ноября доставка пенсий через банки вернется к обычному графику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Социальный фонд России.

    «Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — заявили в Соцфонде.

    Досрочное перечисление затронет всех, кто получает деньги через банк. Средства поступят автоматически, подавать заявления не нужно. Почтовые отделения в отдельных регионах России тоже могут доставлять выплаты пенсионерам раньше установленного срока.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды.

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