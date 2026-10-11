В Московском зоопарке вывели 21 сарматского полоза с редкой оранжевой окраской

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вывели 21 детеныша сарматского полоза от четырех самок. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сарматские полозы живут и размножаются в лабораториях центра с 2012 года. Яйца держали в инкубаторе при температуре 26–27 градусов в течение 54–59 дней.

«Молодые сарматские полозы непохожи на взрослых. Они бело-серого цвета с зигзагообразной полосой по спине. По внешнему виду напоминают ядовитую степную гадюку», — отметила Акулова.

Взрослым полозам из Ростовской области розово-оранжевый окрас помогает маскироваться на почвах побережья Дона. Однако, по данным герпетологов, местная популяция оказалась под угрозой: змеи гибнут под колесами автомобилей и от рук людей в популярном месте отдыха.

Специалисты планируют выращивать молодняк до следующего года, а затем после оформления необходимых документов подготовить змей к выпуску в их естественную среду обитания.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака.