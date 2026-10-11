Певец Xolidayboy оказался в списке «Миротворца»
В базу сайта «Миротворец» внесли российского певца Xolidayboy
В базу украинского сайта «Миротворец» попал российский певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев). Его фамилия появилась в списках ресурса, рассказало РИА «Новости».
Сайт обвинил артиста в публичной поддержке России, нарушении государственной границы Украины и покушении на ее суверенитет и территориальную целостность.
В мае 2024 года Минаев записал видеообращение, в котором он назвал себя патриотом и заявил о поддержке президента России Владимира Путина и специальной военной операции.
Авторы ресурса «Миротворец» уже опубликовали личные данные многих журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и деятелей культуры. На сайте их называли «изменниками родины».