Певец Xolidayboy оказался в списке «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» попал российский певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев). Его фамилия появилась в списках ресурса, рассказало РИА «Новости» .

Сайт обвинил артиста в публичной поддержке России, нарушении государственной границы Украины и покушении на ее суверенитет и территориальную целостность.

В мае 2024 года Минаев записал видеообращение, в котором он назвал себя патриотом и заявил о поддержке президента России Владимира Путина и специальной военной операции.

Авторы ресурса «Миротворец» уже опубликовали личные данные многих журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и деятелей культуры. На сайте их называли «изменниками родины».