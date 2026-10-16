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    Защитившую детей воспитательницу из Оренбуржья Путин наградил медалью

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении воспитательницы детского сада Лии Галеевой из Оренбургской области медалью «За спасение погибавших». Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

    Женщину отметили за смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях. Она работает в детском саду присмотра и оздоровления № 1 города Бугуруслан.

    Зимой этого года вооруженный ножом мужчина проник на территорию детского сада, а затем в здание. Он ранил одну из воспитательниц, но дети не пострадали.

    Галеева и ее коллега Людмила Платонова сдерживали нападавшего до приезда сотрудников Росгвардии. Благодаря их действиям мужчина не смог попасть в групповую комнату, где находились малыши.

    Ранее Галеева и  Платонова также стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна.

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