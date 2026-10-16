Защитившую детей воспитательницу из Оренбуржья Путин наградил медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении воспитательницы детского сада Лии Галеевой из Оренбургской области медалью «За спасение погибавших». Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов .

Женщину отметили за смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях. Она работает в детском саду присмотра и оздоровления № 1 города Бугуруслан.

Зимой этого года вооруженный ножом мужчина проник на территорию детского сада, а затем в здание. Он ранил одну из воспитательниц, но дети не пострадали.

Галеева и ее коллега Людмила Платонова сдерживали нападавшего до приезда сотрудников Росгвардии. Благодаря их действиям мужчина не смог попасть в групповую комнату, где находились малыши.

Ранее Галеева и Платонова также стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна.