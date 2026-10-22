Сегодня 17:30 Прошел две войны и предсказал свою смерть: как погиб генерал Лев Рохлин Фото: РИА «Новости» Общество

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Генерал Лев Рохлин вошел в российскую историю как требовательный командир, готовивший солдат к войне раньше, чем о ней начали говорить вслух, и политик, который не соглашался с курсом руководства страны в 90-е. Он прошел Афганистан и Чечню, но отказался от звания Героя России. Жизнь Рохлина трагически оборвалась в 1998-м — ему был всего 51 год, и за день до своей гибели генерал предсказал, что умрет.

Детство, которое закалило Лев Рохлин родился 6 июня 1947 года в Аральске, в Казахстане. Был младшим из трех детей в семье Якова Львовича Рохлина — участника Великой Отечественной войны и политического ссыльного. Через восемь месяцев после рождения сына отца арестовали. Мать, Ксения Гончарова, поднимала трех детей одна. После школы поступил в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Окончил его в 1970 году с отличием, как и все последующие учебные заведения. Затем была служба в Группе советских войск в Германии, Военная академия имени Фрунзе, Заполярье, Ленинградский, Туркестанский и Закавказский военные округа. Афганистан: проверка на прочность В 1982–1984 годах Рохлин служил в Афганистане. Он командовал 860-м отдельным мотострелковым полком в Файзабаде, но в июне 1983-го после операции в районе Бахарака его сняли с должности: батальон отступил, не выполнив задачу и потеряв несколько боевых машин, часть из которых досталась противнику исправными.

Фото: РИА «Новости»

Рохлина перевели на позицию заместителя командира 191-го полка в Газни, но менее чем через год вернули на прежнюю должность: свои ошибки он умел признавать и исправлять. Дважды получил ранения. Особенно серьезным был случай в октябре 1984 года после Ургунской операции: вертолет, на борту которого находился Лев Яковлевич, сбили, у него самого были множественные травмы и перелом позвоночника. Рохлина эвакуировали в Ташкент. Но спустя время он вернулся в строй. От Кутаиси до Волгограда После Афганистана Рохлин стал заместителем командира 58-й мотострелковой дивизии в Кызыл-Арвате, затем возглавил 152-ю дивизию в Кутаиси. Там, помимо службы, занимался обустройством спортивно-оздоровительного лагеря для допризывной молодежи. В 1990 году Лев Яковлевич командовал 75-й мотострелковой дивизией, переданной в подчинение погранвойск. Соединение под его началом пресекло регулярные незаконные пересечения границы со стороны Ирана: это привело к официальным протестам иранской стороны.

С 1991 года Рохлин, получивший к тому моменту звание генерал-майора, руководил учебным центром в Тбилиси. Там ему пришлось столкнуться с нападениями боевиков Мхедриони на личный состав. В ответ военачальник спланировал и провел без потерь разгром их базы в Комсомольском городке на окраине города. В 1993 году Лев Яковлевич с отличием окончил Военную академию Генштаба и возглавил 8-й гвардейский армейский корпус в Волгограде, став начальником гарнизона. Чеченская кампания Рохлин заранее понимал, что военное столкновение в Чечне неизбежно, а состояние армии после распада СССР оставляло желать лучшего. В 1993–1994 годах он настойчиво готовил свой корпус, хотя во властных структурах тогда преобладали более оптимистичные настроения. Генерал оценивал ситуацию трезво — и именно его требовательность сделала 8-й корпус одним из немногих боеспособных соединений к началу кампании. С 1 декабря 1994 года по февраль 1995-го корпус действовал в Чечне. Он прибыл в район Кизляра из Волгограда, а затем обманным маневром прошел через дагестанские степи мимо населенных пунктов Александро-Невское, Солнечный, Терекли-Мектеб и Кумли. Это позволило избежать нападений боевиков, которые наносили удары по другим частям.

Фото: РИА «Новости»

У станицы Червленной артиллеристы под руководством Льва Яковлевича спасли 81-й оперативный полк внутренних войск, подвергшийся нападению. Затем корпус Рохлина занял рубеж по Терскому хребту недалеко от Грозного. Под руководством генерала шло взятие ряда районов города, а также президентского дворца. В январе 1995-го его вместе с еще одним генералом — Иваном Бабичевым — назначили для контактов с чеченскими полевыми командирами: речь шла о прекращении огня. В дальнейшем сослуживцы вспоминали Рохлина как глубоко уважаемого командира, который находился рядом со своими подчиненными на передовой. От звания Героя России после первой чеченской кампании генерал наотрез отказался. Рохлин в политике В середине 1990-х Лев Яковлевич активно занялся политикой. Сначала состоял в движении «Наш дом — Россия», но в 1997 году вышел из него и создал собственное движение, которое выступало за поддержку армии и оборонной промышленности.

Фото: Сергей Семенов / Википедия