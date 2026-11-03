Москвичей предупредили о мокром снеге и облачной погоде во вторник

Гидрометцентр: в Москве 3 ноября ожидается до +4 градусов и мокрый снег

В Москве во вторник, 3 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег и температура воздуха до +4 градусов. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Небольшие осадки местами умеренные (дождь, мокрый снег). Местами гололедица», — уточнили синоптики.

В дневное время столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Также ожидается северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В ночное время столбики термометров опустятся до -1 градуса. Местами пройдут умеренные осадки — дождь и мокрый снег, а также возможна гололедица.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, а ночью может упасть до –4.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщал, что в Московском регионе с 3 ноября начнется похолодание.