В Таиланде 15-летняя гольфистка умерла от удара молнии

Молния поразила 15-летнюю гольфистку на юношеском турнире в провинции Чаченгсау. Она умерла на следующий день в больнице. Семья обвинила организаторов соревнований, сообщило издание The Nation .

Днем 1 ноября на поле для гольфа проходил юношеский турнир, несмотря на плохую погоду. После удара молнии сердце девушки остановилось, но врачи провели сердечно-легочную реанимацию и сумели его запустить. Всю ночь она находилась в критическом состоянии, а наутро умерла.

Пострадала также 31-летняя помощница гольфистки. Она находится под наблюдением врачей.

Мать спортсменки Натча Прадубьярт заявила, что даже после ЧП организаторы велели продолжать игру. Только после еще одного сильного удара молнии справа от поля и сильного дождя турнир приостановили.

Ранее молния ударила в самолет авиакомпании IndiGo над Индией. На корпусе остались повреждения.