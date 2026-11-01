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    Магнитная буря неожиданно началась на Земле

    Геомагнитные возмущения вызвали полярные сияния максимального уровня над Россией

    Фото: 360.ru

    Возмущения геомагнитного поля из-за коронарной дыры на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле. Об этом в телеграм-канале сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Мягко говоря, неожиданно… Менее часа назад началась началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо просто устала», — отметили в лаборатории.

    По данным ученых, над Россией геомагнитные возмущения вызвали полярные сияния максимального уровня.

    Ранее в лаборатории рассказали, что Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце. Ученые полагали, что возмущения не дорастут до уровня бурь. Явление на Солнце будут влиять на космическую погоду еще два-три дня.

    В субботу от Солнца отделилось большое облако плазмы — протуберанец размером примерно 500 тысяч километров. Именно они являются причиной магнитных бурь — удар тяжелого газового волокна по магнитному полю планеты не проходит бесследно.

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