Брошенный друзьями альпинист 14 часов замерзал в австрийских Альпах

Bild: двое альпинистов из Германии бросили друга без помощи в австрийских Альпах

В Восточных Альпах разыгралась драма с участием трех немецких альпинистов. Попав в снежную бурю при восхождении на вершину Хохкениг двое мужчин бросили изможденного друга и ушли в укрытие. Парень сам вызвал помощь, сообщила газета Bild .

Туристы рассчитывали взобраться на вершину Хохкениг маршрутом виа феррата, то есть по отвесным скалам со специальными металлическими конструкциями. Они проигнорировали прогноз погоды и предупреждение бывалого альпиниста, поэтому попали в снежную бурю.

Когда до вершины оставался 341 метр, 20-летний парень обессилел. Его спутники отправились дальше, к закрытой горной хижине.

Брошенный на высоте 2600 метров альпинист сам позвонил в службу экстренной помощи. К нему по обледенелому склону выдвинулась группа из 11 горноспасателей. Операция заняла 14 часов.

«Вероятно, он бы не пережил еще одну ночь там, наверху, в снегу и в таких условиях», — заявил руководитель района Понгау Герхард Кремсер.

Двое других альпинистов на следующий день благополучно спустились по обычной пешеходной тропе. Горная полиция организовала расследование.

Ранее туристы попали под лавину в Кабардино-Балкарии. Один из погибших имел квалификацию инструктора по альпинизму.