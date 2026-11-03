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    Брошенный друзьями альпинист 14 часов замерзал в австрийских Альпах

    Bild: двое альпинистов из Германии бросили друга без помощи в австрийских Альпах

    Фото: РИА «Новости»

    В Восточных Альпах разыгралась драма с участием трех немецких альпинистов. Попав в снежную бурю при восхождении на вершину Хохкениг двое мужчин бросили изможденного друга и ушли в укрытие. Парень сам вызвал помощь, сообщила газета Bild.

    Туристы рассчитывали взобраться на вершину Хохкениг маршрутом виа феррата, то есть по отвесным скалам со специальными металлическими конструкциями. Они проигнорировали прогноз погоды и предупреждение бывалого альпиниста, поэтому попали в снежную бурю.

    Когда до вершины оставался 341 метр, 20-летний парень обессилел. Его спутники отправились дальше, к закрытой горной хижине.

    Брошенный на высоте 2600 метров альпинист сам позвонил в службу экстренной помощи. К нему по обледенелому склону выдвинулась группа из 11 горноспасателей. Операция заняла 14 часов.

    «Вероятно, он бы не пережил еще одну ночь там, наверху, в снегу и в таких условиях», — заявил руководитель района Понгау Герхард Кремсер.

    Двое других альпинистов на следующий день благополучно спустились по обычной пешеходной тропе. Горная полиция организовала расследование.

    Ранее туристы попали под лавину в Кабардино-Балкарии. Один из погибших имел квалификацию инструктора по альпинизму.

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