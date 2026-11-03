Биолог Удалов рассказал об опасности гибридов белого и бурого медведей

На острове Кунашир в Сахалинской области заметили предположительного гибрида белого и бурого медведей. Такие животные существуют и могут нападать на людей, передает «Вечерняя Москва» .

Кандидат биологических наук Илья Удалов пояснил, что гибридов называют пизли — от английских названий полярного медведя и гризли. Как и оба родительских вида, они опасны для человека, особенно при сильном голоде. Ученый рекомендовал избегать встреч с ними в природе.

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков связал возможное появление гибридов в России с миграцией животных. Специалисты называют изменение климата причиной смещения ареалов хищников. По предположению ветеринара, потомство может сочетать всеядность бурого медведя с охотничьими инстинктами белого и при нехватке пищи рассматривать человека как добычу.

Шеляков также заявил, что привычные средства защиты могут не подойти. Он предложил отлавливать опасных зверей и временно помещать их в специальные бетонные камеры, чтобы сформировать негативный опыт контакта с людьми. По словам ветеринара, такую практику применяют в Канаде: животным дают воду и снег, но не кормят, а затем выпускают в природу.