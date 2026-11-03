Хабаровск накрыло дымом, жителям рекомендовали поменьше находится на улице

Хабаровск накрыло дымом, который, по предварительным данным, пришел из Китая. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

По данным ведомства, на 12:50 3 ноября действующих лесных пожаров в крае не регистрировали. Задымленность связывают с горением сухой растительности на территории КНР.

Очевидец рассказал 360.ru, что дым, вероятно, пришел с китайской стороны. По его словам, на островах также может гореть трава.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям минимизировать время на улице. При выходе из дома стоит использовать увлажненные маски или респираторы. Окна и двери нужно плотно закрывать, а щели затыкать влажной тканью.

Также специалисты рекомендуют проводить влажную уборку и пить больше воды. При появлении одышки или кашля следует обратиться к врачу.

Ранее столб дыма и пепла высотой до 2200 метров выбросил японский вулкан Сакурадзима.