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    В Бурятии медведи начали реже выходить к людям

    В Бурятии медведи начали залегать в спячку и реже выходить к населенным пунктам

    Фото: РИА «Новости»

    Медведи в Бурятии начали впадать в зимнюю спячку. Из-за этого они стали реже появляться возле населенных пунктов, сообщили в Бурприроднадзоре.

    Всего за последнюю неделю в ведомство поступило 31 сообщение о том, что жители видели медведей рядом с поселками. Все обращения оперативно отработали госохотинспекторы и охотники.

    В середине сентября за сутки фиксировали до 48 таких сигналов, а в середине октября — 85 за неделю.

    Как объяснил специалист Бурприроднадзора Денис Крылов, снижение связано с естественными биологическими процессами. Животные готовятся к спячке и меньше перемещаются. Тем не менее сезон остается потенциально опасным, пока звери не залягут в берлоги.

    Всего в этом году в республике убили 452 медведя, представлявших угрозу людям.

    Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно получить компенсацию за нападение медведя.

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