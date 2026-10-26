В Бурятии медведи начали реже выходить к людям

В Бурятии медведи начали залегать в спячку и реже выходить к населенным пунктам

Медведи в Бурятии начали впадать в зимнюю спячку. Из-за этого они стали реже появляться возле населенных пунктов, сообщили в Бурприроднадзоре .

Всего за последнюю неделю в ведомство поступило 31 сообщение о том, что жители видели медведей рядом с поселками. Все обращения оперативно отработали госохотинспекторы и охотники.

В середине сентября за сутки фиксировали до 48 таких сигналов, а в середине октября — 85 за неделю.

Как объяснил специалист Бурприроднадзора Денис Крылов, снижение связано с естественными биологическими процессами. Животные готовятся к спячке и меньше перемещаются. Тем не менее сезон остается потенциально опасным, пока звери не залягут в берлоги.

Всего в этом году в республике убили 452 медведя, представлявших угрозу людям.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно получить компенсацию за нападение медведя.