Около 100 тепловых аномалий зафиксировали в России за пять дней

Shot: примерно 100 тепловых рекордов зафиксировали в России за пять дней

Около 100 новых температурных рекордов тепла отметили в России за минувшие пять суток. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, с 25 по 30 октября в стране зафиксировали 99 температурных рекордов. Лишь за 28 октября их насчитали 36 — в центральной России, на Чукотке и в арктической зоне.

Например, в Мурманске температура поднялась до +11,7 градусов, превысив показатель 1937 года, в Териберке — до +11,3, в Зилаире — до +18.

Новые максимумы еще отметили в Ханты-Мансийске, Коломне, Костроме, Пензе, Калуге и в других регионах. В поселке Стрелка Чуня в Красноярском крае максимум обновился сразу на 10,6 градуса — с +5,1 до 15,7.

Минувший сентябрь оказался вторым самым теплым за 135 лет метеонаблюдений. На Урале он оказался самым жарким в истории — температура превышала норму на пять-шесть градусов. Октябрь тоже способен получить статус самого теплого. Например, в Москве уходящий месяц может превзойти рекорд 1879 года.