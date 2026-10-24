Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Синоптик Голубев спрогнозировал дожди и похолодание в Москве со вторника

После теплых выходных в Москве начнется понижение температуры, а во вторник к нему добавятся небольшие дожди. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра, метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в понедельник изменения окажутся незначительными, однако на следующий день воздух прогреется лишь до +9 градусов.

«Во вторник погода изменится заметно, и начнется похолодание с дождями», — добавил синоптик

Затем до следующих выходных существенных перемен не ожидается: днем столбики термометров покажут +5…10 градусов, ночью — 0…+5.

Голубев спрогнозировал, что в этот период в столице установится преимущественно облачная погода с небольшими осадками. При этом серьезных заморозков метеорологи не прогнозируют. Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы на 2–4 градуса.

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